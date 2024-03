Wereldgoal Davy van den Berg niet voldoende voor PEC: Volendam knokt zich terug in Zwolle

Hekkensluiter FC Volendam heeft zondagmiddag een punt overgehouden aan het uitduel bij PEC Zwolle. De ploeg uit het vissersdorp kwam daarmee goed weg, want de thuisploeg zag twee treffers afgekeurd worden. maakte wél een geldige treffer, en hoe, maar zag de bezoekers via aanvoerder op gelijke hoogte komen: 1-1.

Beide ploegen verkeerden de afgelopen weken niet in grootse vorm. PEC verloor de afgelopen drie wedstrijden op rij, terwijl Volendam slechts twee punten aan de afgelopen acht wedstrijden overhield. Trainer Johnny Jansen kon bij de thuisploeg weer beschikken over Davy van den Berg, die vorige week geschorst was en ten koste van Eliano Reijnders terugkeerde in het elftal. Bij FC Volendam ontbrak linksback George Cox, die vorige week geblesseerd uitviel in het thuisduel met NEC (2-5). Daardoor kreeg Deron Payne voor het eerst sinds begin november een basisplaats van Regilio Simons en Michael Dingsdag. Daarnaast ontbrak spits Robert Mühren vanwege trieste omstandigheden: zijn goede vriend Ramon Visser overleed eerder deze week op 35-jarige leeftijd.

De eerste confrontatie tussen beide clubs dit seizoen, begin december, leverde een 0-5 overwinning voor PEC op. Dat bleek achteraf de laatste wedstrijd van trainer Matthias Kohler in de dugout van de Volendammers te zijn geweest.

PEC begon ook zondagmiddag dominant aan de confrontatie met de hekkensluiter. Al na twee minuten spelen had de eerste treffer erin kunnen liggen: Bram van Polen kopte een voorzet van Filip Krastev terug op Sylvester van de Water. Diens lage schot verdween buiten bereik van doelman Mio Backhaus op de buitenkant van de paal. Na tien minuten kregen de Zwollenaren de tweede grote kans van het eerste bedrijf, toen Backhaus een voorzet na een korte corner van Van den Berg voor de voeten van Lennart Thy werkte. De spits schoot van dichtbij echter hoog over.

Daarna ging de Zwolse storm behoorlijk liggen, al bleef de ploeg van Jansen wel verreweg het meest in balbezit. Volendam kwam er echter wel een paar keer gevaarlijk uit en kreeg na een klein halfuur zelfs een grote kans toen Bilal Ould-Chikh laag voorzette op spits Vivaldo Semedo, die volledig vrijstaand echter een teenlengte tekort kwam om Jasper Schendelaar te passeren.

Vlak voor rust leek PEC dan toch de ban te gaan breken. Anselmo MacNulty zette voor vanaf links, maar spits Thy kon er met het hoofd niet bij. Via Van de Water kreeg Thy de bal echter terug, waarna hij uit de draai overtuigend binnenschoot. De arbitrage bestudeerde daarna de beelden en concludeerde dat de Duitse spits op het moment dat MacNulty voorzette buitenspel stond. Ondanks het feit dat hij de bal niet raakte, nam hij met zijn poging tot koppen toch deel aan het spel, zo luidde het oordeel, waardoor er een streep door de goal ging en beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten.

Na tien minuten spelen in de tweede helft kregen de toeschouwers dan eindelijk een treffer te zien, en wat voor een. Na een overtreding van Brian Plat op de indribbelende Anouar El Azzouzi mocht Van den Berg van net buiten de zestien aanleggen voor een vrije trap. De middenvelder bewees maar weer eens wel raad te weten met een dergelijke kans en schoot schitterend in de verre kruising, achter de vergeefs duikende Backhaus: 1-0.

PEC kreeg daarna via onder meer Krastev en Thy grote kansen op een tweede treffer, maar het was Volendam dat zich oprichtte en uit een hoekschop gelijkmaakte. Aanvoerder Damon Mirani was uiteindelijk de gelukkige die kon binnenkoppen: 1-1. PEC ging daarna opnieuw op zoek naar een voorsprong, met onder meer invaller Apostolos Vellios binnen de lijnen. De Griek dacht diep in blessuretijd ook alsnog voor de drie punten te gaan zorgen, maar zag tot zijn ontsteltenis dat ook deze treffer na buitenspel werd geannuleerd.

Met het gelijkspel, dat door de bezoekers gevierd werd als een overwinning, schiet Volendam weinig op. De ploeg van Simons en Dingsdag loopt wel een puntje in op Vitesse, dat zaterdag verloor van nummer zestien RKC Waalwijk, maar is nog altijd hekkensluiter met twee punten minder dan de Arnhemmers. De achterstand van Volendam op de zestiende plek (van RKC), die aan het eind van de rit play-offs om degradatie betekent, bedraagt na 25 speelronden zeven punten. PEC had met een overwinning in punten gelijk kunnen komen met nummer elf Sparta Rotterdam, maar blijft door de puntendeling steken op de dertiende plaats in de Eredivisie.