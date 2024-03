Jan Joost van Gangelen weet zeker dat Feyenoord-doelwit naar Rotterdam komt: 'Het is gewoon rond'

Jan Joost van Gangelen denkt dat de transfer van van FC Twente naar Feyenoord al rond is. Samen met Karim El Ahmadi en Kenneth Perez bespreken zij aan de Dit was het Weekend-tafel deze mogelijke transfer. De afgelopen dagen ging het in de voetballerij veel over Smal. Hij zal komende zomer naar alle waarschijnlijkheid transfervrij vertrekken.

Vorige week leek de transfer van Smal van Twente naar Feyenoord al afgerond te zijn, maar de 26-jarige verdediger reageerde zelf op zijn Instagram met dat hij van niks wist. El Ahmadi vindt het apart dat Feyenoord voor Smal gaat. “De stap naar Feyenoord vind ik toch wel verrassend, want Hartman is wel gewoon de nummer één.”

Artikel gaat verder onder video

Perez is het niet geheel met hem eens en valt hem in de rede. “Nou, je kunt hem gewoon transfervrij ophalen. Wie weet maakt Hartman misschien een transfer”, vertelt de analist, die onder andere bij AZ Alkmaar, PSV en Ajax speelde. “Zie jij Smal als nummer één linksback van Feyenoord dan?”, vraagt El Ahmadi aan Perez.

“Nee, maar er komt nog wel een andere, en dan kan hij daarmee te strijd aangaan. Vanuit Feyenoord snap ik het heel goed, maar goed, hij heeft zelf gezegd dat het nog niet zo ver was. Hij zegt dat hij met meerdere clubs praat, ik geloof die spelers op hun woord”, legt Perez uit aan de tafel. Van Gangelen is het niet met Perez eens, en laat optekenen: “Het is gewoon rond, alleen hij heeft nog niet getekend, hij gaat gewoon naar Feyenoord, punt.”