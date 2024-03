Johan Derksen komt met nieuwe theorie over Pascal Jansen en Ajax

Johan Derksen sluit niet uit dat Pascal Jansen bij AZ ontslagen is omdat hij al contact heeft gehad met Alex Kroes over een dienstverband bij Ajax. Kroes werd vorig jaar voorgedragen als algemeen directeur van de Amsterdamse club en begon vorige week officieel aan zijn nieuwe baan. Een van de dossiers waar hij zich over buigt is het vinden van een nieuwe trainer. De huidige interim-trainer John van 't Schip lijkt na dit seizoen een nieuwe functie te krijgen.

Derksen heeft nooit begrip gehad voor het ontslag van Jansen, dat op 17 januari werd bevestigd door AZ. Bij Vandaag Inside kwam hij maandagavond met een nieuwe theorie. "Zou het niet zo zijn dat Alex Kroes Pascal Jansen al benaderd heeft, dat de directie van AZ dat gehoord heeft en toen gezegd heeft: dan gaat Jansen er nu meteen uit? Dat hebben ze toen met Slot ook gedaan", zei Derksen. Arne Slot werd in december 2020 plots ontslagen door AZ toen de clubleiding er lucht van kreeg dat hij met Feyenoord sprak. Zo'n twee weken later werd hij gepresenteerd als trainer van de Rotterdammers.

Valentijn Driessen, die ook in de studio aanwezig was, kan zich wel vinden in de theorie van Derksen. "Dat zou kunnen. Ze hebben nooit echt een reden gegeven om Jansen te ontslaan. Ja, slechte prestaties, maar volgens mij was de relatie met de spelers ook niet zo goed meer." Jansen werd ontslagen vlak na de verliespartij tegen FC Twente (2-1) en de buitengewoon moeizame overwinning op Quick Boys. Het bekerduel werd uiteindelijk pas na penalty's in het voordeel van de Alkmaarders beslist.

Over interim-trainer Maarten Martens is Derksen niet te spreken. "Ik vind die Belg wel een heel motiverende trainer, die zit er wel bovenop", zei de analist cynisch. "Ik heb nog nooit zo'n dooie gezien. Dat was een heel aardige voetballer, maar het is niet een man die inspireert." De resultaten onder Martens waren in eerste instantie niet veel beter dan onder Jansen. Inmiddels lijkt de weg omhoog gevonden en de laatste acht wedstrijden bleef AZ ongeslagen.

De verklaring van AZ

Namens AZ lichtte technisch directeur Max Huiberts op 17 januari het ontslag van Jansen toe. "Gedurende het seizoen hebben we meerdere momenten waarop we als directie en hoofdtrainer de zaken doornemen en uiteindelijk hebben we besloten om uit elkaar te gaan", zei hij bij de bekendmaking. "Ondanks het lastige en ingrijpende besluit zijn we Pascal dankbaar voor wat hij de afgelopen ruim vijf jaar voor de club heeft betekend. We wensen hem dan ook veel succes in zijn verdere carrière."