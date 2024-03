Johan Derksen schoffeert tafelgast: 'Ik ga niet met jou in discussie, het is allemaal gelul!'

Angela de Jong heeft zich gestoord aan de uitzendingen van Vandaag Inside waarin de angstcultuur bij omroep WNL werd besproken, zo heeft ze woensdagavond duidelijk gemaakt in het programma. Het leverde een korte discussie tussen De Jong en Derksen op, maar die werd door De Snor - die niet meer verder wilde - al snel beëindigd.

Derksen liet zich onlangs hard uit over onder meer Eva Jinek, Roos Moggré, Leonie ter Braak en Merel Westrik, die zich kritisch hebben uitgelaten over omroepbaas Bert Huisjes. Derksen verdedigde Huisjes in de uitzendingen van Vandaag Inside: "Die types die nu elf jaar na dato daar nog over lopen te zeiken, die hadden toen wat moeten zeggen. En wie zijn het? Dat tutje uit Tukkerland die nou ergens ballonnen staat op te blazen. Dus die heeft het niet gered”, zei Derksen destijds over Leonie ter Braak. De Jong rekende in haar column voor het Algemeen Dagblad al hard af met Derksen en liet woensdagavond in de uitzending van Vandaag Inside opnieuw blijken zich niet te kunnen vinden in de kritiek van De Snor. Het deed Derksen weinig



"Ik lees haar columns, dus voor mij is het niets nieuws. Ik vind het huisvrouwen gemompel, ja", zegt Derksen over De Jong. "Het is allemaal gebeurd, waar mensen nu voor gestraft worden, in een tijdperk waarin dat heel normaal was, toen zag de wereld er totaal anders uit. Toen had niet iedereen de neiging om voor de bühne te deugen. Ik begrijp best dat tijden zijn veranderd en er een andere managementstijl aangelegd moet worden", geeft Derksen toe. "Toen ik hoofdredacteur was en ik was op een tafel gaan schreeuwen, vond iedereen dat heel normaal. Sterker nog: ze zagen dan de leider."

Derksen heeft er moeite mee dat er naar zijn mening zaken van jaren geleden naar boven gehaald worden: "Dat vind ik dus het treurige, het zijn dingen van twaalf jaar geleden", zegt de oud-voetballer, waarna De Jong hem onderbreekt: "Het rapport van Van Rijn is gewoon van het afgelopen jaar, de enquête die daar in gehouden is. De verhalen over WNL zijn net zo goed nog van vorig jaar", zegt De Jong, waarna Derksen duidelijk reageert: "Ik heb helemaal geen zin om met je in discussie te gaan, want ik vind het allemaal gelul!"

