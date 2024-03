Derksen ziet Ajax-speler gigantisch door de mand vallen: 'Ben je gek? Obligaat is het!'

Johan Derksen is nog altijd van mening dat Ajax niet verder gaat helpen. De middenvelder kwam afgelopen winterstop over van Al-Ettifaq en werd gezien als de nieuwe leider van de Amsterdammers, maar de overgang heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wim Kieft is daarentegen wél enthousiast over Henderson, iets wat Derksen niet kan begrijpen.

“Al met al, is die Henderson natuurlijk ook een aankoop van niks”, begint René van der Gijp in de uitzending van Vandaag Inside. “Maar dat heb ik van te voren gezegd, dat is zo’n ijverige jongen op het middenveld, maar hij voegt niks toe”, reageert Derksen onmiddellijk. Hélène Hendriks meldt dat Kieft het wel ziet zitten in Henderson. “Hij vindt het een fantastische speler.”

Van der Gijp weet niet wat hij hoort. “Waarom vindt Wim hem zo’n fantastische speler?” Hendriks: “Hij zet de lijnen uit, hij passt naar de juiste kleuren.” Derksen komt nog voordat Hendriks is uitgepraat met zijn mening. “Ben je gek? Obligaat is het. Onbegrijpelijk dat die man voor het Engelse elftal geselecteerd is”, reageert De Snor.

Oproep Wijnaldum zorgt voor verbazing

Niet alleen de oproep van Henderson zorgt voor verbazing aan tafel bij Vandaag Inside. Van der Gijp is van mening dat Georginio Wijnaldum niet in aanspraak komt voor een oproep bij het Nederlands elftal. “Die man heeft afscheid genomen van het voetbal…”, doelend op de transfer naar Saudi-Arabië. “Wat zou voor Ronald Koeman de reden zijn om hem op te roepen?”, vraagt Hendriks haar af. “Omdat Koeman vindt dat de Nederlandse competitie geen maatstaf is. Hij is bang dat Joey Veerman en Mats Wieffer internationaal niet kunnen”, reageert Gijp.