Dramatisch nieuws voor Zirkzee: wéér geen uitverkiezing voor het Nederlands elftal

Ronald Koeman moet zijn definitieve selectie voor de vriendschappelijke ontmoetingen met Schotland en Duitsland weliswaar nog bekendmaken, maar hij kan naast Frenkie de Jong ook geen beroep doen op . De aanvaller van Bologna behoort weliswaar tot de voorselectie voor de oefeninterlands, maar moest zich zaterdagavond in de slotfase van de topper tegen Internazionale noodgedwongen laten wisselen wegens hamstringklachten. Die houden hem de komende maand aan de kant.

Zirkzee maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar Bologna. Na een moeizaam eerste seizoen in Italië is hij deze jaargang helemaal los. De aanvaller kwam tot op heden dertig keer in actie voor Bologna, goed voor elf doelpunten en zes assists. Tien doelpunten maakte hij in de Serie A. Zirkzee speelde zich dankzij zijn prestaties in de kijker van de Europese top. AC Milan en Manchester United werden al genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen. De prestaties en ontwikkeling van Zirkzee gaan uiteraard ook aan Koeman niet onopgemerkt voorbij. De bondscoach nam de spits op in zijn voorselectie voor de interlands van einde deze maand.

Artikel gaat verder onder video

Zirkzee maakte een goede kans om komende vrijdag een plekje te krijgen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal, maar een hamstringblessure gooit roet in het eten. De Nederlander moest zich zaterdagavond in de thuiswedstrijd van Bologna tegen koploper Internazionale elf minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd laten vervangen. Zirkzee had last van zijn hamstring en uit medische testen blijkt hij er serieuze schade aan te hebben overgehouden. De verwachting is dat hij drie tot vier weken uit de roulatie zal zijn, waardoor de interlands tegen Schotland en Duitsland aan zijn neus voorbijgaan. Schotland is op 22 maart de tegenstander van Oranje, vier dagen later staat het treffen met Duitsland op het programma.

De 22-jarige oud-speler van onder meer Anderlecht en Parma wacht nog op zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Hij kwam wel al negentien keer in actie voor Jong Oranje, waarvoor hij zevenmaal trefzeker was.