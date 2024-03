Kenneth Perez confronteert Peter Bosz: 'Ik vind hem uit vorm, niet bepalend, ben je dat met mij eens?'

Kenneth Perez heeft PSV-trainer Peter Bosz vrijdagavond gevraagd naar de huidige vorm van Hirving Lozano. De analist van ESPN vindt dat de Mexicaan niet voldoet aan zijn verwachtingen en ook de oefenmeester van de Eindhovenaren weet en vindt dat de vleugelspeler veel beter kan presteren.

In gesprek met Perez en verslaggever Milan van Dongen wordt Bosz door Perez gevraagd naar de vorm van Lozano. De analist had veel hogere verwachtingen van hem: "Ik vind dat Lozano vrij uit vorm is. Ik vind hem helemaal niet zo bepalend als ik had verwacht van een volwassen speler die op Champions League-niveau heeft gespeeld bij Napoli", legt Perez uit. "Ben je dat met mij eens of vind je dat hij (Lozano, red.) wel voldaan heeft aan jouw verwachtingen?", vraagt de analist aan de trainer van PSV.

"Ik weet dat Lozano veel beter kan, dat zal hij zelf ook weten", reageert Bosz, die wel positief wil blijven. "Wat mij wel bevalt is dat hij hard werkt, want zo krijg je het uiteindelijk weer terug. Hij is vaak wat ongelukkig in zijn afwerking. Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk wel weer komt. Tegen Ajax schoot hij er opeens drie in, daar is hij naar op zoek", besluit de coach van de Brabanders.

