Van der Gijp en Kieft lachen Perez uit: 'Wat hij zegt, dat kan toch niet?'

René van der Gijp en Wim Kieft reageren met de nodige spot op recente uitspraken van Kenneth Perez. De analist stelde voor om Ajax-sterkhouders en niet meer op te stellen wanneer zij terugkeren van hun blessures.

Perez was tijdens Dit was het Weekend op ESPN stellig over de keuzes die trainer John van ’t Schip moet maken. Volgens de analist is Ajax een sterker en meer gebalanceerd team zonder Bergwijn en Berghuis. “Je bent nu een traject ingegaan met betrouwbaarheid. Hlynsson en Taylor willen ook hard werken voor het team. En ik weet het, het is helemaal niet wat je graag wil zien bij Ajax. Daar wil je ook spelers met een fluwelen techniek, maar daar is de tijd niet rijp voor. Jullie hebben het gezien tegen AZ. Van ’t Schip zag goede dingen, maar ze waren echt kansloos. Dat was omdat ze te veel ‘voetballers’ hadden.” Perez stelt dat Bergwijn en Berghuis altijd nog ingebracht kunnen worden om een wedstrijd open te breken. “Het wordt niet makkelijk om die jongens op de bank te houden, maar je bent aangesteld om resultaat te halen.”

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp bespreken Van der Gijp en Kieft de uitspraken van Perez. Tijdens een gesprek over Ajax – FC Utrecht (2-0) laat Kieft merken niet op het puntje van zijn stoel te hebben gezeten. “Als je die Berghuis en Bergwijn niet hebt, dan blijft er weinig leuks over.” Van der Gijp haakt daarop in met een verwijzing naar de quote van Perez: “Ik hoor verschillende analisten die nu roepen: ‘Berghuis en Bergwijn moet je er niet meer inzetten.’” Kieft gelooft zijn oren niet: “Nee, flikker op. Nee, dat kan toch niet!” Van der Gijp reageert al lachend: “Dat zeggen ze, dat zeggen ze!”

De analyse van Perez kwam na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht. In dit duel speelde Ajax in een 5-3-2-systeem en gaf het weinig kansen weg. Aanvallend was het echter ook niet briljant, maar de tactiek leverde de Amsterdammers wel een sobere overwinning op. De zondag nog ontbrekende aanvallers Berghuis en Bergwijn zijn beiden weer op de weg terug.