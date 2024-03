Perez zou Ajax-duo 'helemaal niet' opstellen: 'Wordt lastig om die jongens op de bank te houden, maar...'

Kenneth Perez is van mening dat Ajax-trainer John van ’t Schip en voorlopig op de bank moet houden. Beide aanvallers waren in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-0) nog niet inzetbaar. Perez denkt dat het belangrijk is dat Van ’t Schip in de eindfase van het seizoen kiest voor betrouwbaarheid.

Ajax tankte op 3 februari vertrouwen door de ongeslagen koploper PSV in de eigen Johan Cruijff ArenA op een 1-1 gelijkspel te houden. De Amsterdammers hoopten de weg omhoog verder in te kunnen zetten, maar zagen in de aanloop naar de ontmoeting met sc Heerenveen op 11 februari hun aanvoerder Bergwijn wegvallen met een hamstringblessure. Zonder de Oranje-international wist Ajax in de maand februari enkel te winnen van FK Bodø/Glimt, al gebeurde dat met veel meer geluk dan wijsheid. Tot overmaat van ramp voor Ajax raakte ook Berghuis geblesseerd. De vice-aanvoerder moest niet alleen het thuisduel met NEC missen, maar ook de wedstrijden tegen AZ en FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

Van ’t Schip zag zich bij afwezigheid van zijn buitenspelers genoodzaakt om zijn elftal in een ander systeem te laten aantreden. Waar de 5-4-1 op bezoek bij AZ nog niet bepaald uit de verf kwam, zag het er in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht al een stuk beter uit. Perez was zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN lovend over het duo Jordan Henderson en Sivert Mannsverk, nadat op bezoek bij AZ Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic nog de posities voor de verdediging invulden. Perez ziet Henderson en Mannsverk hard werken voor het team en in balbezit weinig fout doen. Dat is voor hem de reden waarom hij Bergwijn en Berghuis voorlopig uit het elftal zou houden.

“Je bent nu een traject ingegaan met betrouwbaarheid. Hlynsson en Taylor willen ook hard werken voor het team”, zei Perez zondagavond. “En ik weet het, het is helemaal niet wat je graag wil zien bij Ajax. Daar wil je ook spelers met een fluwelen techniek, maar daar is de tijd niet rijp voor. Jullie hebben het gezien tegen AZ. Van ’t Schip zag goede dingen, maar ze waren echt kansloos. Dat was omdat ze teveel ‘voetballers’ hadden.” Perez stelt dat je Bergwijn en Berghuis er altijd nog in kunt brengen als je een wedstrijd moet proberen open te breken. “Het wordt niet makkelijk om die jongens op de bank te houden, maar je bent aangesteld om resultaat te halen. Hij heeft nog tien wedstrijden, plus die twee in de Conference League”, aldus de Deen, die niet verwacht dat Ajax het tweeluik met Aston Villa overleeft.

Mario Been kan zich niet helemaal vinden in zijn collega. De oud-trainer van onder meer NEC en Feyenoord zou Berghuis zeker opstellen. “Berghuis er naast houden lijkt mij geen optie en dat lijkt mij ook niet logisch. Berghuis was een van je betere spelers en ook vandaag (zondag, red.) hebben ze niet tot nauwelijks iets gecreëerd. Ze hebben ook niet de garantie dat ze volgende week wéér zo goed spelen. Je speelt tegen een Utrecht dat gewoon niet zichzelf was.” Ajax krijgt donderdag Aston Villa op bezoek, alvorens drie dagen later thuis aan te treden tegen Fortuna Sittard. “Ik vind dat Berghuis wel iets heeft laten zien in deze competitie dat hij voor dit Ajax toch wel van onschatbare waarde is”, besloot Been.