Perez is kritisch op twee Ajax-reserves en maakt Henderson opmerkelijk 'compliment'

Kenneth Perez stelt dat Ajax zondag tegen FC Utrecht een stuk minder in de problemen kwam dan in de voorbije weken het geval was, door de samenstelling van het middenveld. Trainer John van 't Schip ruimde tegen de Domstedelingen een basisplaats in voor én Sivert Mannsverk (zijn eerste sinds de 3-1 nederlaag bij FC Twente op 17 september 2023), Perez vindt hun spel een hele verbetering ten opzichte van dat van en en maakt de Engelse winteraankoop en passant een opmerkelijk 'compliment'.

Hoewel FC Utrecht voorafgaand aan de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA al vijftien wedstrijden op rij niet had verloren, had Ajax zondag weinig te duchten van de tegenstander. Dankzij een treffer van Brian Brobbey voor rust en eentje van Kenneth Taylor daarna werd het 2-0, ook toen de Amsterdammers door een rode kaart van Devyne Rensch met tien man kwamen te staan konden de bezoekers nauwelijks een vuist maken.

Perez en Mario Been stellen in Dit was het Weekend dat basisdebutant Ahmetcan Kaplan daar een voorname rol in speelde: "Dit was de wedstrijd waarin ze het minst hebben weggegeven in de hele competitie", stipt Been aan. "Kaplan vond ik ten opzichte van Josip Sutalo een verbetering, dat vond ik vrij aardig. Aan de bal is hij een stuk rustiger en hij ziet het allemaal goed", looft de voormalig Feyenoord-trainer de Turkse centrale verdediger. Been stipt daarnaast het grote belang van Brobbey voor het elftal van Van 't Schip aan: "Hij is bepalend voor dit systeem."

Strooien

Perez haakt in en benoemt naast Kaplan ook de twee middenvelders die in de basis begonnen. "Ze hebben vandaag ook betrouwbare types opgesteld. Mannsverk en Jordan Henderson, die kunnen wel echt in de controle en zijn betrouwbare types, geen malle fratsen." Daarmee vormen de jonge Noor en de ervaren Engelsman een behoorlijk contrast met twee van hun teamgenoten, bepleit Perez: "Dit is een heel ander middenveld dan met Van den Boomen en Tahirovic. Die twee vinden natuurlijk dat ze heel goed kunnen voetballen, dat ze niet in de controle en betrouwbaar hoeven te zijn. Zij vinden, vooral Van den Boomen, dat ze moeten strooien. Dat hij het allemaal moet doen."

Verf zien drogen

Daar tegenover staat het veel soberdere spel van Mannsverk en dat van Henderson. "Mannsverk had de meeste balveroveringen en maar zes keer balverlies, best wel belangrijk voor een zes", stipt Perez aan. "Dus dat was denk ik ook een reden waarom Ajax vandaag minder kansen weggaf: hij en Henderson. Die is natuurlijk helemaal zonder enige fratsen, dat is bijna nog saaier dan verf zien drogen, zo saai is het bijna. Maar dat is ook gewoon wat je gekocht hebt, je kan niet meer verwachten dan dit."