Perez verbaast zich over kritiek op Ajax: 'Je verwacht toch niet dat ze over Fortuna Sittard heen walsen?'

Bij Dit was het Weekend heeft ESPN-analist Kenneth Perez de nieuwe realiteit van Ajax duidelijk gemaakt. Tegen Fortuna Sittard kwam de ploeg uit de hoofdstad van Nederland niet verder dan een 2-2, maar Perez ziet wel verbeteringen ten opzichte van enkele maanden geleden, toen Ajax nog uit de KNVB Beker werd geknikkerd door amateurploeg USV Hercules.

Perez ziet wel verbetering bij Ajax, maar dat is vooral omdat het niet meer abnormaal slecht is, zo legt hij uit. “De progressie van de laatste weken bij Ajax zit hem er toch in dat ze nu ‘normale’ wedstrijden spelen? Ze spelen nu normaal slecht, of normaal middelmatig, maar niet meer abominabele slechte wedstrijden met vijftien kansen per wedstrijd voor de tegenstander.”

“Jij vindt een 2-2 thuis tegen Fortuna Sittard een normale uitslag?”, vraagt ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen aan Perez. “Voor dit Ajax? Ja”, reageert Perez. “Maar je hebt niet meer die excessen van vijftien kansen tegen van Fortuna bijvoorbeeld. Het waren er misschien vijf of zes. Van de week tegen Aston Villa bijvoorbeeld, daarvoor tegen AZ was het al minder, tegen FC Utrecht was het al minder. Dat is toch de progressie?”

Ajax heeft veel slechte wedstrijden gespeeld dit seizoen, maar Perez ziet kleine beetjes verbetering. “Je verwacht toch niet dat Ajax opeens over Fortuna Sittard of wie dan ook heen walst? Het is alsof mensen bij Ajax een kortetermijngeheugen hebben. Ze zijn Hercules vergeten, je hebt dat FK Bodo/Glimt, nou, dat is toch niet meer gebeurd?”, zegt Perez cynisch.

“Je kunt toch niet van nul naar honderd gaan? Ze zijn met stappen bezig, ze hebben gekozen voor de 5-3-2. Daar ben ik niet per se fan van, maar het werkt voor hun even nu, om even normale wedstrijden te spelen”, besluit de analist op de zondagavond, nadat alle wedstrijden in speelronde 25 van het huidige Eredivisie-seizoen zijn afgewerkt.