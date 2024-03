'PSV had serieus naam kunnen maken in Europa, zoals Ajax deed in 2019'

Wim Kieft vindt dat PSV zichzelf afgelopen woensdag 'tekort' heeft gedaan tegen Borussia Dortmund. Het elftal van Peter Bosz had in de ogen van de oud-international 'serieus naam kunnen maken in Europa' op dezelfde manier als Ajax dat in het memorabele seizoen 2018/19 deed, maar werd met een 2-0 nederlaag uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

Na het 1-1 gelijkspel in Eindhoven van vorige week, hoopte PSV de klus deze week in het Signal Iduna Park te klaren. Het elftal van Bosz startte echter dramatisch, toen Jadon Sancho de Duitsers al na drie minuten op 1-0 schoot. PSV had het ook daarna buitengewoon lastig met de tegenstander, zag Kieft. In zijn column in De Telegraaf wijt hij dat aan de keuze van Bosz om Malik Tillman in plaats van Hirving Lozano op te stellen: "Bosz leek wel bevangen door angst. Volledig tegen zijn gewoonte in startte hij met een aanvaller minder", schrijft de oud-spits, die zelf voor de Mexicaan zou hebben gekozen. "Die mag niet in topvorm zijn, maar hij had het de weinig bewegelijke verdediger Niklas Süle wel moeilijker kunnen maken dan wat Tillman voor elkaar kreeg."

Artikel gaat verder onder video

Kieft zag dat Bosz zijn fout later rechtzette met een tactische omzetting, waardoor de verhoudingen in het veld anders kwamen te liggen. "PSV kwam niet onder de druk uit en kreeg een fatale tegentreffer te verwerken. Bosz had eerder kunnen ingrijpen want toen hij later Jerdy Schouten wat meer naar het middenveld liet doorschuiven, zag je het PSV van Bosz van dit seizoen. Toen had Dortmund weinig meer in te brengen", zag de geboren Amsterdammer. Met onder meer Lozano als invaller voor Guus Til werden de Eindhovenaren in ieder geval weer wat dreigender, al zou het tot de slotminuten duren tot Luuk de Jong de grootste kans op de gelijkmaker kreeg. De topscorer schoot echter over, waarna Marco Reus in de dying seconds van de wedstrijd de genadeslag uitdeelde en de 2-0 binnenschoot.

PSV had echter al eerder op gelijke hoogte kunnen komen, denkt Kieft. "Als je jezelf in die fase niet beloont met een doelpunt, doe je jezelf tekort en is er uiteindelijk sprake van een verloren kans voor PSV", concludeert hij. De club lootte in zijn ogen immers bijzonder gunstig: "Want Atlético Madrid is samen met Borussia Dortmund de zwakste ploeg in de kwartfinales." Hadden de Eindhovenaren de horde-Dortmund wél genomen, dan had er dit seizoen zelfs geschiedenis geschreven kunnen worden, denkt Kieft: "De club had serieus naam kunnen maken in Europa zoals Ajax deed in 2019", verwijst hij naar het elftal van Erik ten Hag dat destijds in het zicht van de eindstrijd strandde in de halve finales tegen Tottenham Hotspur.