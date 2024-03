FC Groningen profiteert optimaal van uitglijder ADO bij laagvlieger en klimt naar promotieplaats

FC Groningen is de grote winnaar van de vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien profiteert met een 4-2 zege op De Graafschap optimaal van een uitglijder van directe concurrent ADO Den Haag bij Telstar en staat voor het eerst sinds de eerste speelronde in augustus weer op de tweede plaats, achter - de eveneens winnende - koploper Willem II, die aan het eind van de rit recht geeft op promotie naar de Eredivisie.

FC Den Bosch - Willem II 1-4

Koploper Willem II heeft in de Brabantse derby tegen FC Den Bosch een volgende stap naar rechtstreekse promotie gezet. De Tilburgers namen na dik tien minuten een voorsprong via Jesse Bosch, maar zagen de provinciegenoot via Salah Oulad M'Hand luttele minuten later weer langszij komen. Door treffers van Jeredy Hilterman (eentje voor rust en eentje daarna) liepen de Tricolores echter weer weg, waarna Tommy St. Jago vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd de eindstand op 1-4 bepaalde. Na 30 speelronden staat de ploeg van Peter Maes daardoor zes punten los van de nummer twee.

Telstar - ADO Den Haag 3-1

ADO, dat als nummer drie van de ranglijst begon aan deze speelronde, heeft een verrassende nederlaag moeten incasseren op bezoek bij de nummer achttien, Telstar. In IJmuiden nam de thuisploeg via Denzell Gravenberch na een klein kwartier een 1-0 voorsprong, maar kwamen de bezoekers via Jort van der Sande weer langszij. Mees Kaandorp zorgde er echter voor dat Telstar met een 2-1 voorsprong de rust in ging, waarna clubtopscorer Youssef El Kachati kort na de thee de 3-1 binnenschoot. Door de nederlaag vindt ADO zich nu terug op de vierde plaats in de KKD, al zijn de verschillen in de top-zes bijzonder klein.

FC Groningen - De Graafschap 4-2

In de eigen Euroborg heeft FC Groningen optimaal geprofiteerd van de misstap van ADO. De nummer vier nam door twee treffers van de man in vorm, Romano Postema, al snel een 2-0 voorsprong tegen nummer zes De Graafschap, maar kon die niet vasthouden tot de rust. Good old Ralf Seuntjens wist de Groningse doelman, voormalig De Graafschap-keeper Hidde Jurjus, namelijk ook twee keer te passeren, waardoor beide ploegen met een 2-2 ruststand de kleedkamers opzochten. Tien minuten na rust schoot Luciano Valente de 3-2 tegen de touwen, waarna Postema diep in blessuretijd zijn hattrick voltooide en daarmee voor zorgde dat de Trots van het Noorden over ADO en Roda JC (dat zondag op bezoek gaat bij MVV) heen naar de tweede plaats klimt. Daarmee bezet de Eredivisiedegradant voor het eerst sinds de eerste speelronde een positie die aan het eind van de rit rechtgeeft op rechtstreekse promotie naar het hoogste niveau.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 0-0

De uitstekend presterende nummer vijf van de ranglijst, FC Dordrecht, heeft in tegenstelling tot FC Groningen niet weten te profiteren van het puntverlies van ADO. Ook de Schapenkoppen hadden de residentieclub met een zege op FC Eindhoven kunnen passeren op de ranglijst, maar aan de Krommedijk bleef de ploeg van trainer Michele Santoni steken op een 0-0 gelijkspel.

Overige uitslagen KKD:

TOP Oss - Helmond Sport 1-0

Jong Ajax - Jong PSV 3-0

Jong FC Utrecht - FC Emmen 2-3

Jong AZ - SC Cambuur 3-0

NAC Breda - VVV-Venlo 1-0