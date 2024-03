Koopmeiners bevestigt topvorm en scoort opnieuw tegen Italiaanse topclub

heeft zaterdag zijn topvorm in het shirt van zijn club Atalanta Bergamo onderstreept door opnieuw te scoren tegen een Italiaanse topclub. In de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd bij regerend kampioen Napoli tekende de Nederlander drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd voor het slotakkoord.

Koopmeiners begon (in tegenstelling tot Hans Hateboer) in het Stadio Diego Armando Maradona op de bank, maar kwam na een uur spelen in het veld voor Mario Pasalic. Atalanta stond op dat moment al met 0-2 voor dankzij treffers van Aleksej Miranchuk en voormalig PSV- en PEC Zwolle-spits Gianluca Scamacca, die beiden voor rust tot scoren kwamen.

Drie minuten voor tijd werd Koopmeiners aangespeeld door een andere invaller, Matteo Ruggeri, waarna hij opstoomde richting het doel van de Napolitanen. De 21-voudig Oranje-international wist doelman Alex Meret vervolgens te verschalken met een laag schot in de verre hoek, waarmee hij de eindstand op 0-3 bepaalde. Het was alweer de elfde competitietreffer die Koopmeiners dit seizoen liet aantekenen.

Bovendien bewaart de oud-speler van AZ zijn doelpunten niet bepaald voor de wedstrijden tegen de 'kleintjes' in de Serie A. Zo was hij eerder dit seizoen al trefzeker tegen AS Roma, AC Milan en begin maart zelfs twee keer tegen Juventus. De Turijnse club is naar verluidt een van de belangrijkste gegadigden om Koopmeiners komende zomer in te gaan lijven. Vorige week bracht Tuttosport zelfs naar buiten dat de Nederlander en De Oude Dame reeds akkoord zijn over een jaarsalaris van liefst 4,5 miljoen euro. Het wachten is nu nog op een overeenstemming tussen beide clubs: Atalanta zou inzetten op een bedrag van zestig miljoen euro. Ter verglijking: tweeënhalf jaar geleden maakte de club uit Bergamo nog een bedrag van veertien miljoen euro aan AZ over om Koopmeiners in te lijven.