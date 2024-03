Krabbendam wijst kritisch naar werknemer van Feyenoord en onthult interesse in publiekslieveling

Martijn Krabbendam vindt dat Feyenoord lering moet trekken uit de prestaties van dit seizoen. Het is de journalist van Voetbal International opgevallen dat de Rotterdammers punten verspeelden op de momenten dat de selectie niet compleet was. Dat moet volgend seizoen anders, vindt de Feyenoord-watcher, die daarnaast weet dat er veel interesse is voor spelers van Feyenoord.

Feyenoord was tijdens de start van het seizoen nog druk bezig met het versterken van de selectie. Zo deden de Rotterdammers er tot het allerlaatste moment alles aan om Luka Ivanusec over te nemen van Dinamo Zagreb. In de winterstop was Feyenoord tot het laatste moment bezig om een vervanger van Javairo Dilrosun - die de club laat naar Mexico liet vertrekken - te vinden, maar technisch directeur Dennis te Kloese ving bot bij Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech. Feyenoord moet geleerd hebben van dergelijke situaties, stelt Krabbendam in het programma Rijnmond Sport.

“Feyenoord kan zich wel afvragen hoe het was gelopen als het begin van het seizoen de selectie al compleet heeft gehad. Daar morste het vier punten", blikt de journalist terug. Feyenoord liet destijds punten liggen tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2). En hoe was het gegaan als er in de winter nieuwe spelers waren gekomen, toen werd er ook gelijkgespeeld", vraagt Krabbendam zich hardop af. "Daar moet het wel van leren voor volgend seizoen.”

Die taak ligt er voor technisch directeur Dennis te Kloese, maar makkelijk is zijn baan niet. Feyenoord zal ook komende zomer op de transfermarkt voor de nodige uitdagingen komen te staan, verwacht Krabbendam. Zo is er momenteel al interesse voor Quilindschy Hartman: "Er gaan wel meer spelers de stap maken. In Hartman is veel interesse. Dávid Hancko hetzelfde verhaal. En Santiago Giménez moeten ze ook verkopen, omdat Ayase Ueda al is voorgefinancierd met oog op volgend seizoen.”