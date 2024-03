Lautaro slaat terug naar criticasters: ‘Hij moet die wedstrijden van mij eens opnieuw bekijken’

Lautaro Martinez staat onder sommige analisten bekend als een speler die in de belangrijke duels niet thuisgeeft. De Argentijnse spits wil echter niets van die kritiek weten.

Billy Costacurta, analist bij Sky Sport Italia, zei dat Martinez niet levert in duels die ertoe doen. Vaak wordt dan ook gekeken naar het WK in Qatar van 2022, waarin de aanvaller van Internazionale als eerste spits aan het toernooi begon, maar steeds minder minuten kreeg en geen doelpunt of assist noteerde.

De Argentijn was niet te spreken over de kritiek van Costacurta, zo vertelde hij tegen TyC Sports in Argentinië. “Wat hij zegt is niet waar. Een doelpunt maken in de halve finale van de Champions League tegen AC Milan, een van de meest belangrijke wedstrijden in het bestaan van beide clubs… dat nam hij niet in zijn overweging mee. Ik zou hem willen vragen dat doelpunt opnieuw te bekijken. En dat niet alleen, ook andere grote wedstrijden waarin ik speelde.”

Martinez is dit seizoen topscorer van de Serie A: hij scoorde tot dusver 23 doelpunten, acht meer dan de nummer twee op de lijst, Dusan Vlahovic. Inter staat mede dankzij zijn doelpunten bovenaan. “Het gaat geweldig met mij en met Inter. Ik had niet verwacht dat mijn carrière zo zou uitpakken, zeker gezien de Argentijnse spelers die voor mij voor Inter uitkwamen. Ik wil geschiedenis schrijven met de club en records verbreken.”