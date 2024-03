Wijffels wijst naar Van 't Schip: 'Dan moeten we vaststellen dat zeker niet alle schuld bij Steijn ligt'

Maurice Steijn baarde als Ajax-trainer opzien door regelmatig zijn eigen spelers publiekelijk af te vallen, maar zijn opvolger John van ’t Schip heeft zich eveneens kritisch uitgelaten over de kwaliteit van de selectie. Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad is mede daarom van mening dat niet alle schuld voor het mislukte huwelijk tussen Ajax en Steijn volledig bij de Hagenaar ligt.

Voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax verbaasde vorig jaar juni vriend en vijand door Steijn aan te stellen als opvolger van John Heitinga en daarmee de nieuwe hoofdtrainer. Steijn had Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen weliswaar naar een knappe zesde plaats in de Eredivisie én de finale van de play-offs voor Europees voetbal geloodst, maar weinigen zagen in hem de juiste man om Ajax er weer bovenop te krijgen. De Amsterdammers waren er dit seizoen alles aan gelegen om zich te revancheren voor de teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang, maar met Steijn aan het roer ging het van kwaad tot erger.

Artikel gaat verder onder video

“Als je er objectief naar kijkt, dan moeten we vaststellen dat zeker niet alle schuld bij Steijn ligt”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Het werd afgelopen zomer al vrij snel duidelijk dat Mislintat en Steijn geen beste vrienden zouden worden. De Hagenaar kon zich niet vinden in het transferbeleid van de Duitser en stak zijn mening over de gedane aankopen niet onder stoelen of banken. Zo zei hij na afloop van het uitduel met Fortuna Sittard dat hij met Josip Sutalo prima kon leven, maar het bij de rest nog afwachten was of zij wel goed genoeg waren voor Ajax. Volgens Wijffels loopt Van ’t Schip nu tegen dezelfde problemen aan.

“Van ’t Schip loopt nu ook tegen zaken aan en daarvan heeft Steijn ook terecht gezegd van: luister, het niveau is niet hoog genoeg en ik weet niet goed wat ik met sommige spelers aan moet”, zo zegt Wijffels. “Van ’t Schip zegt hetzelfde. Dat moet ik constateren.” Van ’t Schip liet zich na afloop van het thuisduel met NEC (2-2) uit over het gebrek aan kwaliteit in de Ajax-selectie. “Het is geen kritiek op de andere spelers, maar gewoon een feit. Je moet altijd kijken welke spelers je voorradig hebt. Momenteel is de eerlijke conclusie dat die jongens niet dezelfde kwaliteit hebben als Berghuis en Bergwijn”, zo zei de interim-hoofdtrainer, die tegen NEC geen beroep kon doen op de Oranje-internationals.

Wijffels constateert tegelijkertijd dat Steijn niet van plan leek om er met de spelers - in wie hij het eigenlijk niet zag zitten - nog het beste van te maken. “Ja, die schreef hij ook eigenlijk in het openbaar af, waardoor het een kansloze zaak was”, aldus de verslaggever.