Manchester City en Arsenal houden elkaar in boeiende wurggreep

Manchester City en Arsenal hebben zondagavond gelijkgespeeld. In een spannende wedstrijd zonder veel kansen kwamen beide teams niet tot scoren: 0-0. Voor City was het de eerste keer in negen thuiswedstrijden tegen Arsenal dat het niet wist te winnen. Daarnaast kwam het voor het eerst in 57 thuiswedstrijden niet tot scoren. Door het gelijkspel is Liverpool de nieuwe koploper van de Premier League.

Bij Manchester City ontbraken keeper Ederson, Kyle Walker en John Stones wegens blessures. Beide verdedigers raakten midweeks geblesseerd tijdens een wedstrijd met het nationale team. In de basis was wel plek voor Nathan Aké: de Nederlander speelde centraal achterin met Rúben Dias. Bij Arsenal kon Bukayo Saka starten nadat hij zich geblesseerd moest afmelden voor de nationale ploeg eerder deze week.

Artikel gaat verder onder video

Het door iedereen verwachte spektakel bleef in de eerste helft uit. City was gevaarlijk via een kopbal van dichtbij van Aké, die even later uit viel met een kuitblessure, maar die werd onschadelijk gemaakt door keeper David Raya. Aan de andere kant had Gabriel Jesus een tweetal schietkansen, maar zijn pogingen gingen beiden naast. Halverwege was de stand dan ook 0-0.

Waar de eerste helft zich liet typeren door de benaming schaakwedstrijd, was dat in de tweede helft totaal anders. Oogstrelend was het lange tijd nog steeds niet, maar beide teams maakten er een echt gevecht van. Overal op het veld vochten de spelers van beide teams verbeten duels uit. Daardoor werd het leuker, maar bleven grote kansen lang uit. Tegen het einde kwamen beide teams nog dicht bij een treffer en dus de overwinning, maar Erling Haaland en Leandro Trossard hadden hun vizier niet op scherp staan. Daardoor eindigde de topper onbeslist en is Liverpool de nieuwe koploper van de Premier League.