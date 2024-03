Antony wekt woede met zeer onsympathieke reactie(s) op instructie Ten Hag

moest zondagavond, in de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool (4-3 winst), noodgedwongen aantreden als linksback van Manchester United. Door de vele personele problemen was de technische aanvaller de laatste optie als linksachter, tot grote woede van hem zelf. Op sociale media gaan er beelden rond waarop te zien is dat Antony het allesbehalve eens is met zijn instructie.

Toen Harvey Elliot voor de 2-3 had gezorgd, kreeg de Braziliaan te horen dat hij de resterende minuten moest invullen als linksback. Antony, die later in de verlenging zelfs trefzeker was, kon zich niet vinden in de tactische omzetting van trainer Erik ten Hag. Hij reageerde woedend en kon nauwelijks geloven wat de Nederlandse oefenmeester hem meegaf.

Onder meer Marcus Rashford en André Onana moesten de aanvaller tot kalmte manen. Opvallenderwijs waren veel Manchester United-fans zeer te spreken over het spel van Antony als linksback. De beelden die rond gaan na de tactische omzettingen zorgen daarentegen niet voor lachende gezichten bij diezelfde supporters.

Nah, this video is too funny.



Antony couldn't believe Ten Hag asked him to play left-back.



Bro lost his head and Rashford told him to just get on with it. 😭😭😄pic.twitter.com/YkzJDtK5d5 — UF (@UtdFaithfuls) March 18, 2024

he was begging the main attacker rashy to do lb shifts for him😭he's too jokes — ⚡ (@UTDCJ_) March 18, 2024

Bro scored 1 goal and suddenly thinks he's Ronaldo and Messi in their prime! 😂 — UTD_MNM 🇬🇧 🇵🇰 🇵🇸 (@UTD_MNM) March 18, 2024

Bro scored one goal and thought he was prime Robben 😭😭 — Lastking (@mukhtaruthman6) March 18, 2024