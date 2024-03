'Manchester United meldt zich in Madrid voor verrassende zomertransfer'

Manchester United heeft volgens Spaanse media geïnformeerd naar de mogelijkheid om Real Madrid-aanvaller Joselu komende zomer over te nemen. De geroutineerde spits, die gisteren (woensdag) 34 kaarsjes uit mocht blazen, zou op Old Trafford als aanvalspartner of stand-in van Rasmus Rasmus Højlund moeten gaan fungeren. Daarnaast wordt de club van Erik ten Hag gelinkt aan twee centrale verdedigers, waaronder voormalig PSV'er .

Joselu kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Espanyol, waarmee hij degradeerde uit LaLiga maar waar hij zelf een prima seizoen kende. Inmiddels staat de teller in het shirt van De Koninklijke op dertien doelpunten in alle competities, waardoor United volgens Relevo heeft geïnformeerd naar een mogelijke zomertransfer. Real heeft aan het eind van de zomer de mogelijkheid om de spits voor 1,5 miljoen euro definitief in te lijven. Dat lijkt ook zijn eigen wens te zijn, al zou zijn speeltijd door de verwachte komst van Kylian Mbappé en de al aangekondigde transfer van Endrick weleens beperkt kunnen blijven.

De geroutineerde spits is geen onbekende in het Engelse voetbal. In zijn lange loopbaan stond hij bij twee Premier Leaue-clubs onder contract. In de zomer van 2015 pikte Stoke City hem op bij het Duitse Hannover 96, maar maakte hij met vier doelpunten in 22 competitiewedstrijden geen onuitwisbare indruk. Ook in het shirt van Newcastle United, waar Joselu vanaf 2017 twee seizoenen onder contract stond, waren zijn cijfers niet erg indrukwekkend: zes doelpunten in 46 duels.

Bremer en Branthwaite

Daarnaast zou het United druk doende zijn om een nieuwe centrale verdediger aan te trekken, aangezien Raphaël Varane komende zomer zijn laatste contractjaar ingaat en onder meer gelinkt wordt aan een overstap naar Saudi-Arabië. Het Italiaanse Corriere dello Sport meldt donderdag dat de club van Erik ten Hag zou denken aan Braziliaans international Bremer (Juventus), die een afkoopclausule ter waarde van 60 miljoen euro in zijn contract heeft staan. De Daily Telegraph meldt op zijn beurt dat Jarrad Branthwaite (Everton) ook nadrukkelijk wordt gevolgd. De 21-jarige verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis bij PSV en debuteerde afgelopen week in de Engelse selectie, al gunde bondscoach Gareth Soutghate hem geen speelminuten in de oefenduels met Brazilië (0-1 verlies) en België (2-2).

