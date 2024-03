Old Trafford heeft zijn langste tijd gehad: Man United zet grote stap richting nieuw stadion

Manchester United heeft een taskforce samengesteld die de toekomst van Old Trafford onder de loep gaat nemen. De bouw van een nieuw stadion op dezelfde locatie zal worden onderzocht. Miljardair Sir Jim Ratcliffe, een van de nieuwe eigenaren van Manchester United, wil dat de club een nieuw stadion krijgt.

Manchester United denkt dat een nieuw stadion kan zorgen voor 'maatschappelijke en economische' vooruitgang in de regio. In de taskforce zitten onder meer oud-speler Gary Neville en burgemeester Andy Burnham van Greater Manchester. Later dit jaar komt de taskforce met de eerste aanbevelingen. Om een nieuw stadion te kunnen bouwen, is volgens journalist Henry Winter wel financiële steun nodig van zakenrelaties.

Artikel gaat verder onder video

“Dit kan een heel gebied nieuw leven inblazen”, zegt Ratcliffe op de website van Manchester United. “Deze regio heeft een sleutelrol gespeeld in de industriële geschiedenis van Engeland, maar heeft investeringen nodig om weer tot leven te komen. Het noordwesten van Engeland heeft een grotere concentratie van topclubs dan elke andere plek ter wereld, maar heeft geen stadion als Wembley, Camp Nou of het Bernabéu.”

Voormalig aanvoerder Neville denkt dat het stadion er moet komen. "Ik heb het voorrecht gehad om honderden wedstrijden op Old Trafford te mogen spelen en niemand kan die prachtige herinneringen van me afpakken. Maar Old Trafford heeft zich ontwikkeld en is nu op een punt dat het opnieuw moet veranderen om ervoor te zorgen dat Manchester United een stadion van wereldklasse heeft, dat hoort bij 's werelds grootste club."