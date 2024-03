Been ziet dat Ajax goud in handen heeft: ‘Deze jongen kan geweldig voetballen’

Mario Been is ontzettend onder de indruk van de kwaliteiten van Ajax-aanvaller . De aanvaller maakte afgelopen vrijdag tijdens het treffen tussen ADO Den Haag en Jong Ajax zijn rentree binnen de lijnen na maandenlang aan de kant te hebben gestaan en had het meteen ouderwets op zijn heupen. Been verwacht dat het niet lang meer zal duren voordat Godts in Ajax 1 komt te spelen, al wordt het niet makkelijk als de Amsterdammers zonder vleugelspelers blijven optreden.

De Belgische aanvaller verruilde de opleiding van KRC Genk begin vorig jaar voor die van Ajax en had niet veel tijd nodig om de Amsterdamse harten te veroveren. Godts maakte indruk bij Jong Ajax en kreeg van toenmalig interim-hoofdtrainer John Heitinga de kans om zich ook in de hoofdmacht te laten zien. In de huidige jaargang deed hij eveneens al regelmatig mee in het eerste, maar helaas voor Ajax en Godts raakte hij begin december in de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen FC Den Bosch geblesseerd aan zijn bovenbeen. Godts moest drie maanden toekijken, maar maakte vrijdagavond in Den Haag zijn rentree.

De Belg kwam weliswaar slechts een half uur in actie, maar is desondanks misschien wel de meest besproken Ajacied die in het afgelopen weekeinde binnen de lijnen verscheen. Godts toverde de ene na de andere fraaie actie uit de hoge hoed. Hans Kraay junior viel vrijdagavond tijdens het programma Voetbal op Vrijdag op ESPN al bijna van zijn stoel en Been was zondagavond in Dit was het Weekend eveneens zeer lovend over de aanvaller. “Ajax speelt toch niet meer met buitenspelers, dus wat dat betreft krijgt hij weinig kansen”, sprak Been eerst nog lachend. “Nee, heerlijk. Als je dit ziet… Deze jongen kan geweldig voetballen. Hij heeft de bal aan een touwtje. Heerlijke bewegingen, van buiten naar binnen komen. Dit is om van te smullen.”

Het enige probleem voor Godts is dat Ajax-trainer John van ’t Schip recent heeft besloten om over te stappen naar een 5-4-1-systeem. Van ’t Schip zag zich daartoe genoodzaakt nadat in navolging van Steven Bergwijn ook Steven Berghuis geblesseerd wegviel. Ajax boekte zondag een prima overwinning op FC Utrecht en lijkt voorlopig geen reden te hebben om wéér te switchen van systeem. “Als ze dit systeem blijven spelen is het natuurlijk lastig om hem neer te zetten”, zei Been nog over Godts. De achttienjarige vleugelaanvaller kwam tot op heden twaalf keer in actie voor Ajax 1. Scoren deed hij nog niet, wel verzorgde hij één assist. Voor de beloften was hij in 24 wedstrijden goed voor negen doelpunten en vier assists.