Memphis Depay: 'Ik verwacht meer van hem dan hij tegen Schotland liet zien'

Het tandem en werd vrijdagavond in ere hersteld bij Oranje. Het duo was in de eerste periode van Ronald Koeman als bondscoach betrokken bij liefst zeventig procent van de doelpunten (30 van de 43), maar wist elkaar tegen Schotland niet zo vaak te vinden. Wel noteerde Wijnaldum een doelpunt.

Volgens Depay heeft Wijnaldum bewezen nog steeds belangrijk te kunnen zijn voor Oranje. “We hebben elkaar niet heel vaak gevonden, misschien één of twee keer. Gini is er ook heel lang niet bij geweest. Er is een discussie: moet hij erbij zijn of niet? Ik denk dat hij heeft laten zien dat hij nog belangrijk kan zijn voor het team”, zegt Depay tegen de NOS.

“Ik verwacht veel van hem. Dat weet hij. Ik denk dat hij het team kan helpen met zijn loopvermogen. Ik ben blij dat hij scoort. In de zestien komen is een van zijn krachten”, weet de spits, die niet wil spreken van een ‘examen’ voor zijn ploeggenoot. “Hoeveel interlands heeft hij wel niet gespeeld? Hoeveel goals heeft hij wel niet gemaakt? Dat raak je niet zomaar kwijt.”

“Het is uiteindelijk aan de trainer. Ik verwacht meer van hem dan hij vanavond (vrijdagavond, red.) heeft laten zien, maar hij is belangrijk voor het team”, vervolgt Depay over Wijnaldum. “Ik denk dat hij dat ook voelt. Het is alleen maar goed dat je meer van elkaar verwacht. Ik hoop ook dat anderen meer van mij verwachten en dat we elkaar zo duwen naar een hoger niveau.”