Mike Verweij meldt aanstaand trainersvertrek in Eredivisie: 'Of hij dat zelf al weet?'

Kees van Wonderen is bezig aan zijn laatste seizoen bij sc Heerenveen, zo beweert Mike Verweij tijdens Kick-off van De Telegraaf. De journalist meent dat de oefenmeester van de huidige nummer negen van de Eredivisie na dit seizoen gaat vertrekken, en mogelijk wordt vervangen door Maurice Steijn.

Vrijdagmiddag werd bevestigd dat de Friezen gesprekken hebben gevoerd met de oud-trainer van onder meer VVV-Venlo, Sparta en Ajax. Volgens Verweij is het al zeker dat Heerenveen van plan is om seizoen 2024/25 in te gaan met een nieuwe oefenmeester. “Van Wonderen gaat na dit seizoen vertrekken?”, vraagt presentator Pim Sedee aan zijn collega.

Artikel gaat verder onder video

“Ja, zeker”, reageert Verweij direct. “Ik weet aan niet of Kees (Van Wonderen, red.) dat zelf al weet. Maar nu dus wel.” Heerenveen heeft zelf nog niks gecommuniceerd over een vertrek van de hoofdtrainer. “Nee, dat is nog niet officieel beklonken. Misschien onder elkaar”, weet Valentijn Driessen. Van Wonderen is sinds seizoen 2022/23 trainer van Heerenveen.

Maurice Steijn werd onlangs gesignaleerd in een hotel in Wolvega, waar hij met de clubleiding van sc Heerenveen in gesprek zou zijn geweest over het trainerschap. Aan foto's op X te zien, lijkt het erop dat Steijn een presentatie te zien heeft gekregen met de titel 'Koers nei Europa', ofwel 'De weg richting Europa'. Het gaat om een stategisch plan voor de periode 2023 - 2028.