Onbegrip over aanloop naar Ajax - FC Utrecht: 'Dat is echt killing voor die spelers'

Mikos Gouka is niet te spreken over het feit dat de namen van de dertien Ajax-spelers die afgelopen vrijdag wél wilden trainen openbaar werden gemaakt. Volgens de Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad is zoiets ‘killing’ voor de spelers die besloten om niet te komen trainen. Gouka vindt het helemaal niet zo gek dat de technische staf van de Amsterdammers besloot om het vorige week wat rustiger aan te gaan doen.

Ajax-trainer John van ’t Schip kwam na de teleurstellende prestaties eerder in de maand februari tot de conclusie dat hij zijn ploeg in een ander systeem moest laten opdraven. De oefenmeester koos vorige week in de uitwedstrijd tegen AZ voor een 5-4-1-formatie. De Amsterdammers leden weliswaar opnieuw een pijnlijke nederlaag, maar Van ’t Schip zag desondanks wel degelijk aanknopingspunten. Juist daarom schrok een deel van de Ajax-aanhang van het feit dat de technische staf de spelersgroep een aantal dagen vrijaf had gegeven. De selectie werd ook vrijdag niet op het veld verwacht, maar dertien spelers besloten om zich tóch te melden op de Toekomst.

“Dit is een hele interessante discussie. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen”, zegt Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Laat ik beginnen bij het feit dat Feyenoord deze week drie dagen vrij heeft. De beeldvorming is bepalend in alles. Als Feyenoord vandaag (zondag, red.) met 7-0 had verloren van PSV, dan was iedereen er heel en heel kwaad over geweest. Nu hoor je er niemand over”, stelt de Feyenoord-watcher. Volgens Gouka bevindt het seizoen zich nu in een fase waarin het ‘écht niet zo belangrijk’ is of je nou drie of vier keer per week traint. “De conditie van de spelers is in orde. Het enige waar je bij Ajax aan zou kunnen denken en dat heeft ook met de beeldvorming te maken, is dat zij een nieuw systeem introduceren.”

Dat vraagt normaal gesproken om veel vlieguren en veel kilometers maken. “Daar geven ze eigenlijk drie avonden bij weg. Dat het slecht valt, is omdat die ploeg niet presteert. Maar ik denk dat Van ’t Schip uitstekend kan inschatten of hij zijn spelers wel of niet op het trainingsveld moet hebben en blijkbaar zat de vermoeidheid, en dat geloof ik graag, erin. Misschien dat ze er ook wat frisser van worden”, aldus Gouka, die er wel veel moeite mee heeft dat de namen van de dertien spelers die vrijdag kwamen trainen in de krant worden genoemd. “Er werd nu een beetje de indruk gewekt dat zij met z’n dertienen een veldtraining gingen afwerken. Dat dan vervolgens alle namen in de krant staan van wie er wel zijn en wie er niet zijn… Dat is dus echt killing voor de naam van die spelers.”

Volgens Gouka dwing je daarmee af dat spelers die ‘juist’ rust nodig hebben alsnog hun trainingspak aantrekken, “waarbij ze eigenlijk alleen maar zichzelf en hun club tekort doen, want juist die rust kan ze weer fris krijgen voor de wedstrijd tegen FC Utrecht. Nu wordt er een sfeer gecreëerd waarin wordt gezegd: kijk, die dertien willen wel trainen en die anderen niet, dus die anderen zijn niet professioneel, niet met de club bezig, hebben er geen zin, gooien er met de pet naar. Maar dat is dus niet de juiste weergave”, zo klinkt het.