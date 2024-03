Ajax 'fascineert' Mossou: 'Dat is echt heel speciaal, heel bijzonder. Dat zie je echt alleen daar'

Sjoerd Mossou verbaast zich over het feit hoe snel Ajax-supporters helemaal wild worden van een speler. De verslaggever van het Algemeen Dagblad heeft na de ontmoeting tussen Ajax en Aston Villa in de UEFA Conference League de meest bijzondere teksten gelezen over . Dat was eerder dit seizoen ook al het geval met . Volgens Mossou gebeurt dit alleen bij Ajax.

De Amsterdammers telden in de zomer van 2022 bijna tien miljoen euro neer voor de komst van Kaplan. De Turkse verdediger kende echter een ongelukkige start in Nederland. Hij raakte al snel na zijn transfer geblesseerd en moest heel lang wachten tot zijn debuut in Ajax 1. Kaplan maakte vorige maand op bezoek bij AZ voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht en verscheen een week later in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht voor het eerst aan de aftrap. Hij maakte een goede indruk, evenals een paar dagen later tegen Aston Villa.

Mossou is echter van mening dat alle lof voor Kaplan wel heel erg wordt overdreven. “Wat mij dan ook wel fascineert is de snelheid waarmee ook weer euforie intreedt in Amsterdam en ook weer wegtrekt. Dat vind ik echt mooi aan die club”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Ze hebben een dramatisch seizoen, spelen 0-0 tegen Aston Villa en dan opeens: Kaplan, de beste verdediger, werkelijk ongelooflijk. Ze zijn allemaal meteen lyrisch. Dat vind ik zoiets speciaals. Dat heb je eerder dit seizoen ook gehad met, hem was ik alweer bijna vergeten, Silvano Vos. Weet je dat nog? Een wereldwonder was hij.”

Vos leek in de eerste seizoenshelft door te breken in de hoofdmacht van Ajax. Hij kreeg bij zijn debuut tegen Olympique Marseille - ondanks tweemaal geel en dus rood - meteen een staande ovatie van het publiek in de Johan Cruijff ArenA en menig Ajacied was ervan overtuigd dat het middenveld hem nodig had. Vos raakte begin november echter geblesseerd aan zijn knie en is daardoor alweer even uit beeld. “Niet om er flauw over te doen, maar ik zat er dus aan te denken. Ik tikte Silvano Vos in op een zoekbalkje op X, om gewoon eens te kijken waar hij is gebleven”, vertelt Mossou. “Ik zag hem bij Jong Ajax vrijdag. Hij had een blessure, dat was bekend. Maar dan kom je inderdaad, in november ofzo, de ene na de andere lyrische verklaring tegen. Dat is echt heel speciaal, heel bijzonder. Dat zie je echt alleen bij Ajax.”

Zo ging het volgens Mossou ook met Jordan Henderson. Ajax haalde de Engelsman vol bombarie binnen en nog voordat hij zijn debuut had gemaakt, hadden de Amsterdammers al een recordaantal shirts verkocht. “Bij Ajax is het meteen: hap, geweldig. Henderson? Beste aankoop ooit. Speciale Henderson-afslag bij de Jordaan, stickers op de verkeersborden, shirtjes verkocht. Dat is echt fascinerend”, aldus Mossou.