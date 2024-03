Volop contractnieuws bij FC Twente: sterkhouder vertrekt definitief, optie Sadílek gelicht

vertrekt na dit seizoen bij FC Twente, zo meldt de club op de eigen website. Andere spelers, zoals Michal Sadilek, blijven langer aan de club verbonden. Met spits gaat FC Twente in gesprek.

Brenet heeft aangegeven een nieuwe stap in zijn carrière te willen zetten. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis zijn daarom stopgezet. De rechtsback kwam in 2022 over van TSG Hoffenheim en kende vooral vorig seizoen een uitstekend jaar in Enschede. In 41 wedstrijden kwam de verdediger tot tien doelpunten en vier assists. Dit seizoen kampte Brenet met een spierblessure, waar hij ondertussen van hersteld is. Mogelijk mede door zijn contractsituatie speelt hij sinds zijn rentree niet alles. Gijs Smal zat in een vergelijkbare situatie als Brenet; de linksback vertrekt na dit seizoen naar Feyenoord.

FC Twente heeft ook goed nieuws te melden: zo blijft Sadilek langer aan de club verbonden. Hij had eveneens een aflopend contract, met een optie voor een extra seizoen. Deze optie is nu gelicht; Sadilek is nu tot de zomer van 2025 verbonden aan de club uit Enschede. Hetzelfde geldt voor doelmannen Przemyslaw Tyton, Issam El Maach en Sam Karssies: ook zij blijven een seizoen langer bij FC Twente.

Verder wil de club door met Van Wolfswinkel en Alec van Hoorenbeeck. Van Wolfswinkel bewijst op 35-jarige leeftijd nog steeds zijn waarde voor de huidige nummer drie van de Eredivisie met tot dusverre elf doelpunten in de competitie. FC Twente is met de spits in gesprek. Van Hoorenbeeck wordt gehuurd van het Belgische KV Mechelen, de club uit Enschede wil de optie tot koop die het daarbij bedong gaan lichten. De verdediger maakte dit seizoen in dertien duels minuten voor de club.