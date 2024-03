NEC doet binnen twee minuten zaken tegen sc Heerenveen en hijgt Ajax in de nek

NEC heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. De formatie van Rogier Meijer was op eigen veld met 2-0 te sterk voor sc Heerenveen en profiteerde daarmee van het puntenverlies van Ajax tegen Fortuna Sittard (2-2). Het verschil tussen NEC en Ajax is nog maar één punt in Amsterdams voordeel.

De Nijmegenaren leden op 9 februari nog een pijnlijke nederlaag bij RKC Waalwijk (2-0), maar zijn sindsdien in uitstekende doen. Ze speelden verdiend gelijk in Amsterdam, rekenden vervolgens af met Sparta Rotterdam, verzekerden zich ten koste van SC Cambuur van een plek in de finale van de KNVB Beker en trakteerden FC Volendam drie dagen later op een 2-5 nederlaag. Het elftal van Meijer verscheen zondagmiddag dan ook met flink wat zelfvertrouwen aan de aftrap van het duel met sc Heerenveen, dat van de voorgaande vier competitieduels drie wist te winnen.

Artikel gaat verder onder video

De toeschouwers in de Goffert gingen er eens goed voor zitten, maar kregen een teleurstellende eerste helft voorgeschoteld. Op een slordig moment van sc Heerenveen-doelman Micky van der Hart na - hij liet de bal los bij een voorzet - viel er in de openingsfase weinig te beleven. Daar kwam gedurende de eerste helft weinig tot geen verandering in. Tót vlak voor rust, toen Van der Hart eerst reddend moest optreden op een vrije trap van Tjaronn Chery en in de nastoot goed ingreep op een inzet van Roberto González. Zo was NEC in de eerste helft toch nog dicht bij een doelpunt.

NEC schoot in de tweede helft uitstekend uit de startblokken. Het raakte via Koki Ogawa al na drie minuten de lat. Helaas voor de thuisploeg moest smaakmaker Chery zich daarna laten vervangen. De winteraanwinst had teveel last van zijn hamstring en kon daardoor niet verder. Maar ook zonder Chery bleef NEC de betere ploeg in Nijmegen. Dat resulteerde halverwege de tweede helft in de openingstreffer. Ogawa zag na zijn kopbal op de lat ook nog een inzet van de lijn worden gehaald, maar wist uit een hoekschop wél toe te slaan: 1-0. Amper een minuut later stond het 2-0. NEC overrompelde sc Heerenveen en verdubbelde dankzij een rake schuiver van González de score.

Sc Heerenveen moest zich herpakken en trainer Kees van Wonderen hoopte met de inbreng van onder meer Ché Nunnely, Daniel Karlsbakk en Loizos Loizou terug te kunnen komen in de wedstrijd, maar een Nijmeegse overwinning kwam niet meer in gevaar. NEC hield de 2-0 voorsprong vast en doet zodoende uitstekende zaken in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De voorsprong op Go Ahead Eagles is twee punten, FC Utrecht en sc Heerenveen volgen zelfs op respectievelijk zes en acht punten. Maar misschien zit er nog wel méér in voor Meijer en zijn manschappen. De achterstand op Ajax is immers geslonken tot één punt. NEC gaat volgende week op bezoek bij FC Utrecht. Twee weken later staat het treffen met koploper PSV op het programma.