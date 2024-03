Reiziger incasseert na zes overwinningen eerste nederlaag als bondscoach van Jong Oranje

Jong Oranje heeft voor het eerst sinds de aanstelling van Michael Reiziger als bondscoach een nederlaag moeten incasseren. In een oefenduel in Nijmegen was Jong Noorwegen te sterk voor de Nederlandse talenten: 1-2. De Noren namen in De Goffert razendsnel een voorsprong, zagen Nederland niet lang daarna op gelijke hoogte komen, maar beslisten het duel tien minuten na rust alsnog.

Reiziger had tegen de Noren basisplaatsen ingeruimd voor vier debutanten: doelman Dani van den Heuven (Leeds United) en Wouter Goes (AZ), Max Bruns (FC Twente) en Julian Baas (Excelsior) vonden hun naam terug op het wedstrijdformulier. Van den Heuvel kon zijn ambitie om zijn eerste basisplaats op te luisteren met een clean sheet al na een minuut spelen in de prullenbak gooien, toen de Noorse spits Seedy Jatta een voorzet van dichtbij hard en hoog binnenschoot: 0-1. Nederland maakte de achterstand een klein kwartier later weer ongedaan, en kreeg daarbij hulp van Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk. De Noor wilde onder druk terugspelen op een verdediger, maar schoof de bal pardoes in de voeten bij AZ-aanvaller Ruben van Bommel. Die faalde oog in oog met de Noorse doelman niet: 1-1.

Reiziger bracht halverwege twee wijzigingen aan: Van den Heuvel werd afgelost door NEC-doelman Robin Roefs en Ian Maatsen verving Kenneth Taylor. Ook Roefs kon zijn doel echter niet schoonhouden: tien minuten na de thee kwam Noorwegen via invaller Andreas Schjelderup opnieuw op voorsprong. De 19-jarige aanvaller, die door Benfica wordt verhuurd aan het Deense FC Nordsjaelland, schoot na een korte combinatie de 1-2 eindstand op het bord.

Ondanks het inbrengen van de in Jong Oranje zo makkelijk scorende Noah Ohio zou er namelijk niets meer veranderen aan de score, waardoor Reiziger na zes gewonnen EK-kwalificatieduels zijn eerste nederlaag als bondscoach heeft moeten slikken. Aanstaande maandag (25 maart) krijgt de ploeg kans op revanche, als het EK-kwalificatieduel bij Moldavië op het programma staat. De wedstrijd begint om 19.30 uur Nederlandse tijd en wordt live uitgezonden op ESPN.