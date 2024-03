Jong Oranje pakt 'cadeautje' Mannsverk gretig uit: Van Bommel maakt gelijk in Nijmegen

Jong Oranje is met grote dank aan Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk op gelijke hoogte gekomen in het oefenduel met Jong Noorwegen. De Nederlandse talentenploeg van bondscoach Michael Reiziger keek in De Goffert in Nijmegen al na een minuut spelen tegen een achterstand aan, maar AZ-aanvaller profiteerde optimaal van een dramatische pass van de Ajacied en trok de score weer gelijk.

Nederland treedt in het stadion van NEC aan met vier debutanten in de basis: doelman Dani van den Heuven (Leeds United) en Wouter Goes (AZ), Max Bruns (FC Twente) en Julian Baas (Excelsior) mochten allen voor het eerst het shirt van Jong Oranje aantrekken van Reiziger. Van den Heuvel kon zijn ambitie om zijn eerste basisplaats op te luisteren met een clean sheet al na een minuut in de prullenbak gooien, toen de Noorse spits Seedy Jatta een voorzet van dichtbij hard en hoog binnenschoot: 0-1.

Een kwartier later was het echter alweer gelijk. Kort nadat Million Manhoef een grote kans op de 1-1 had laten liggen werd Mannsverk vlak buiten zijn eigen strafschopgebied onder druk gezet. De middenvelder probeerde daar onderuit te komen door terug te spelen op een verdediger, maar schoof de bal pardoes in de voeten van Van Bommel, die vervolgens onberispelijk raak schoot.