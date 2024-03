NOS-commentator Jeroen Grueter onder vuur na commentaar bij Ajax - FC Utrecht

Jeroen Grueter heeft gereageerd op de kritiek op zijn commentaar bij de samenvatting van de wedstrijd Ajax - FC Utrecht in Studio Sport Eredivisie. Hij liet blijken zich te vervelen in de Johan Cruijff ArenA.

Grueter zei dat er ‘geen enkel geloof en geen enkele overtuiging’ is terug te zien in het veldspel van Ajax. “De spelers zijn opnieuw aan het zoeken in het nieuwe systeem. De opbouw blijft stroperig, weinig verrassing. Utrecht stelt er ook niets tegenover.”

Verder stelde de commentator dat Sébastien Haller, die op de tribune zat, 'niet zal weten wat hij ziet'. "Het is een peilloze sportieve crisis waarin Ajax zich bevindt. Ook vanmiddag lijkt het weer nergens op. Er zit geen enkel tempo in het spel. Aangezien ook Utrecht het allemaal wel gelooft, is het doorbijten in de ArenA."

Het commentaar leidt tot veel verbaasde en kritische reacties. "Denkt Grueter dat ie in zijn eigen podcast zit? Afzeikradio?", schrijft journalist Henk Spaan op X. DuBlanqeBogarde, een bekende Ajax-supporter op X, noemt het commentaar ‘bizar’. Oud-tennisser John van Lottum noemt Grueter een 'zuurpruim'.

Grueter reageert met een tweet. “Afgaande op reacties in mijn tijdlijn blijken er mensen te zijn die vandaag hebben gesmuld van Ajax - FC Utrecht. Ik wist niet dat de lat tegenwoordig zo laag ligt in Amsterdam.”

