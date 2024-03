Opvallende uitspraak John van 't Schip: 'Hij viel Maurice Steijn niet af, maar...'

Mike Verweij hoorde zondag een opvallende uitspraak van John van ’t Schip tijdens de persconferentie na de zege van Ajax op FC Utrecht (2-0). Tussen neus en lippen door liet de interim-trainer van Ajax doorschemeren dat er tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen wellicht te weinig is gedaan aan de conditie-opbouw van de spelers.

“Het is per wedstrijd verschillend”, zei Van ’t Schip over het uithoudingsvermogen van zijn spelers. “Vandaag (zondag, red.) speelden we bijvoorbeeld meer gecontroleerd in plaats van het ping-pong-voetbal dat we ook hebben gespeeld, waarbij je steeds heen en weer gaat. Dat kost heel veel kracht. Daarnaast hebben we ook een heel jonge ploeg. Veel spelers zijn bezig aan hun eerste of tweede seizoen.”

“Brian Brobbey kon vorig seizoen niet negentig minuten spelen en is dit seizoen veel fitter”, merkte Van ’t Schip op. “Dat is ook een proces. Daar doe je ook heel veel mee in de voorbereiding. Daar ben ik niet bij geweest, maar de voorbereiding is de periode dat je het erin moet brengen. Van daaruit maak je door het jaar heen een planning. We kunnen niet elke dag keihard trainen, want dan kun je ze zondag opvegen.”

In de podcast Kick-Off spreekt Verweij, clubwatcher van Ajax namens De Telegraaf, van ‘opvallende’ uitspraken. “John van ’t Schip is altijd heel correct geweest naar zijn voorgangers, maar gisteren zei hij wel: conditie en inhoud kweek je tijdens de voorbereiding. Dat zijn elftal nu zo gammel is, heeft natuurlijk ook wel te maken met zijn voorganger. Hij zei het heel netjes, want hij viel Maurice Steijn niet af, maar hij kan ook niet ineens keihard gaan trainen als de spelers die belasting niet aankunnen.” Valentijn Driessen vult aan: “We weten ook wanneer die spelers kwamen: in de laatste week van augustus, toen het seizoen al was begonnen.”