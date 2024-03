Oranje-international gaat vol voor transfer: 'Hij gaat flink inleveren, hij wil naar FC Twente'

hoopt zich na dit seizoen speler van FC Twente te kunnen noemen, zo geeft de clubwatcher van de Tukkers, Leon ten Voorde, aan in de podcast De Warming-Up van TC/Tubantia. Volgens de journalist ligt de bal nu bij Burnley, dat een bepalende rol heeft in een eventuele overstap van Weghorst naar Enschede.

Weghorst komt momenteel uit voor TSG Hoffenheim in de Bundesliga, maar staat officieel onder contract bij Burnley. "Burnley is wel genegen om Wout Weghorst te verkopen", weet Ten Voorde. De vragen zijn nu: wanneer en voor hoeveel? Ze hebben nog geen indicatie van Burnley hoeveel hij moet kosten. De bal ligt bij Burnley. Ze zullen hem niet gratis laten gaan, maar hij is daar wel een grootverdiener."

Artikel gaat verder onder video

Het salaris bij Burnley ligt stukken hoger dan bij FC Twente in de Eredivisie, waardoor de 31-jarige voetballer uit Borne in Enschede genoegen moet nemen met veel minder inkomsten: "Dat is geen probleem, hij wil naar Twente", zegt Ten Voorde daarover in de podcast: "Hij gaat flink inleveren. Je kunt alles van hem zeggen, maar ik vind het mooi dat een jongen die écht voor een club wil spelen, dat dan doet", besluit Ten Voorde.

Weghorst was in het verleden al wel actief op de Nederlandse velden, maar nog niet bij FC Twente. De boomlange spits kwam in het verleden onder meer uit voor Heracles Almelo, AZ en FC Emmen. Mogelijk wacht er komende zomer een terugkeer in de Eredivisie voor de international van het Nederlands elftal.

