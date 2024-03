Pascal Jansen deelt zeer opvallende foto op Instagram: supporters Ajax trekken conclusie

Pascal Jansen heeft vrijdagochtend een opvallende foto op zijn Instagram-kanaal geplaatst. De clubloze trainer deelt een foto waarop hij te zien is in de Johan Cruijff ArenA, terwijl hij naar zijn horloge kijkt.

Jansen zet geen tekst bij de afbeelding. Enkele supporters van Ajax zien de afbeelding als een teken dat zijn aanstelling bij Ajax een kwestie van tijd is. Dat zou een opvallende boodschap zijn, want Alex Kroes is vrijdag pas begonnen als algemeen directeur en is belast met de taak om een opvolger van John van ’t Schip te vinden. Kroes kent Jansen wel van hun gezamenlijke periode bij AZ.

De foto is genomen op 8 oktober 2023, toen AZ een uitwedstrijd speelde tegen Ajax (1-2 zege). Het Instagram-account van Jansen is pas vijf dagen oud en niet geverifieerd, maar lijkt wel authentiek. Zo heeft zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen gereageerd op zijn eerste Instagram-post. Ook wordt Jansen gevolgd door voetballers als Vangelis Pavlidis, Cody Gakpo, Eloy Room, Milos Kerkez en Willem Janssen.

Eerder op de vrijdagochtend bracht de NOS vier trainers in verband met Ajax, onder wie Jansen. Verder vielen de namen van Jong Ajax-trainer Dave Vos, Manchester United-trainer Erik ten Hag en Liverpool-assistent Pepijn Lijnders. In januari werd Jansen ontslagen bij AZ, waarna hij tweemaal werd gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA. Zijn zaakwaarnemer stelt echter dat daar niet te veel achter moet worden gezocht. "Het was meer gewoon een wedstrijdje bezoeken, zoals hij dat ook bij andere clubs doet. Maar dat hij op een lijstje staat, is al sinds de zomer bekend."