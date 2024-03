Perez: ‘Als hij in een ploeg komt die vooral op de helft van de tegenstander speelt, heb je goud in handen’

heeft (opnieuw) indruk gemaakt op de analisten. De handenbinder van Vitesse was zaterdagavond tegen Almere City belangrijk met de gelijkmaker voor de ploeg van Edward Sturing (eindstand 1-1). Even later raakte de aanvaller de lat namens de Arnhemmers. Kenneth Perez geniet van de technisch verfijnde vleugelspeler.

“Het is echt genieten. Hoe hij mensen op de vierkante meter wegspeelt…”, bewondert de oud-voetballer bij Dit was het Weekend. “Als hij in een ploeg komt die vooral op de helft van de tegenstander speelt, heb je goud in handen. Hij maakt z’n tegenstander helemaal gek”, gaat Perez verder.

Artikel gaat verder onder video

“Dit zie je niet vaak, zo’n ‘circusspeler’. Maar hij is méér dan dat, dat zag je aan zijn manier van afwerken in deze wedstrijd. Niet alleen maar van die overstapjes, maar hij is ook echt effectief”, zegt de Deen, die wel nog een verbeterpuntje ziet. “Zonder bal, daarin ben ik nog niet overtuigd.”

Hadj Moussa speelt sinds de winterstop bij Vitesse, dat de smaakmaker huurt van Patro Eisden, een club uit het tweede niveau van België. “Dat is wel opvallend. Heel gek”, stelt Perez. Hadj Moussa was in de slotfase dicht bij het winnende doelpunt tegen Almere, maar hij zag zijn inzet op de lat terechtkomen. Hierdoor blijft Vitesse in gevaar en komt degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie steeds dichter bij.