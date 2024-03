Pérez kritisch: 'Jong Oranje boeit niet. Ik weet dat ze daar heel moeilijk over doen, maar...'

snapt weinig van de manier waarop Jong Oranje op dit moment wordt ingezet. Volgens de analist wordt er te veel gewisseld met systemen, terwijl de stijl van het ‘grote’ Nederlands elftal simpelweg zou moeten worden overgenomen.

Erwin van de Looi, oud-bondscoach van Jong Oranje, experimenteerde vrij vaak met systemen bij het opleidingselftal van het Nederlands elftal. Vincent Schildkamp toont zich daar voorstander van in het ESPN-prgramma Voetbalpraat. “Hij speelde toen 4-4-2. Dat pakte best vaak goed uit, ook al wordt er nog wel eens lacherig over gedaan. Dat elftal speelde gewoon heel leuk.” Perez vindt dat echter totaal niet belangrijk. “Daar gaat het helemaal niet om. Je moet daar gewoon spelers klaarmaken voor het Nederlands elftal.”

De rol van de beloftenploeg wordt nog wel eens te groot uitgemeten volgens de analist. “Jong Oranje boeit niet. Dat is een opleidingselftal. Ik weet wel dat ze daar heel moeilijk over doen, maar ze moeten gewoon spelers klaarstomen voor het grote Oranje. En eigenlijk moeten clubs dat doen.” Kees Kwakman wil graag weten hoe in welke formatie Jong Oranje dan zou moeten spelen. “Ronald Koeman wisselt namelijk wel eens van systeem.” De Deense analist vindt dat een terecht punt. “Klopt. Het is lastig om dan een rode draad aan te houden.”

Vooral als het Nederlands elftal enkel in één systeem speelt, moeten de beloftenelftallen dit systeem kopiëren, stelt de Deense oud-prof zijn mening enigszins bij. “Toen Nederland altijd 4-3-3 speelde, moest Jong Oranje ook altijd in deze formatie spelen. Als je dan een keer de buitenspelers niet hebt, dan probeer je maar wat anders.”