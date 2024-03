Perez slaat handen voor zijn ogen en lacht Driessen compleet uit na opmerking over Ajax

Valentijn Driessen vindt dat Ahmetcan Kaplan te veel opgehemeld wordt, aangezien de Turkse centrale verdediger van Ajax vooralsnog niet serieus getest is. De journalist merkt op dat iedereen 'na twee goede passes' direct enthousiast is, waar Kenneth Perez het niet mee eens is. De analist van ESPN moet in het programma Voetbalpraat lachen om de uitlatingen van Driessen.

"Kaplan speelt twee ballen van vijf meter naar dezelfde kleur en heel Nederland staat gelijk op zijn achterste benen van: wat een geweldig talent, dat ze dat gezien hebben", steekt Driessen van wal. De uitlatingen van de Chef Voetbal van De Telegraaf zorgen voor gelach en verbazing bij Perez, die naast hem zit: "Op basis van die twee ballen wordt dat gezegd ja, verder niet nee. Oriëntatie niet, de rust die hij uitstraalt niet", zegt Perez cynisch, die Driessen vervolgens ziet knikken: "Jezus, Valentijn man!"

De journalist legt zijn standpunt verder uit: "Welke tegenstand heeft Kaplan nu gekregen? Wat deed Aston Villa eigenlijk in Amsterdam? Eerst bewijzen op topniveau in wedstrijden waar het er echt om gaat", zegt Driessen. Perez snapt niet waarom de journalist van De Telegraaf de thuiswedstrijd van Ajax tegen Aston Villa, een topploeg uit de Premier League, niet laat meewegen in zijn oordeel: "Bij Aston Villa denk je ook: waar zijn deze mensen mee bezig? Het is heel makkelijk voor veel Ajacieden om zich daarin staande te houden", besluit Driessen.