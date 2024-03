Peter Bosz hoort dramatisch bericht bij PSV: 'Hij heeft langer nodig om te herstellen, of er moet wonder gebeuren'

PSV kan woensdagavond vermoedelijk wel beschikken over , maar niet over . De Marokkaans international van de Brabanders heeft een blessure en lijkt niet op tijd fit genoeg te zijn om tot de wedstrijdselectie van trainer Peter Bosz te behoren in Dortmund.

Dat schrijft PSV-watcher Rik Elfrink dinsdagochtend in het Eindhovens Dagblad. De journalist heeft goed en slecht nieuws voor de supporters van PSV. Het positieve voor de Eindhovenaren is dat Veerman de wedstrijd lijkt te gaan halen: "Veerman gaat dinsdag gewoon mee naar Dortmund, waar PSV zich moet zien te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Daarmee is nog niet gezegd dat hij kan starten, maar toch", schrijft Elfrink, die in zijn analyse benadrukt hoe belangrijk de oud-speler van FC Volendam is voor de formatie van Bosz.

Wie er niet bij lijkt te zijn, is aanvallende middenvelder Saibari. Dat is een forse tegenvaller voor Bosz, die met Saibairi normaliter kan beschikken over een diepgaande middenvelder met ontzettend veel kwaliteiten. Saibari, die in januari met Marokko uitkwam op de Afrika Cup, lijkt nog wat tijd nodig te hebben in zijn herstel: "Of er moet een klein wonder gebeuren", schetst Elfrink de situatie: "Saibari was dit seizoen in veel wedstrijden belangrijk en is een volwaardige basisoptie voor Bosz. Als hij die moet afstrepen, en daar leek het gisteren wel op, dan betekent het op het middenveld minder mogelijkheden", constateert de journalist.

Als Bosz met Veerman kan beginnen in het Signal Iduna Park in Dortmund, verwacht Elfrink dat de succesvolle oefenmeester met Jerdy Schouten gaat schuiven. Dat zou ten koste gaan van centrale verdediger André Ramalho, die zijn plek in het hart van de defensie dan overgenomen ziet worden door Schouten.