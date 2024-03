Peter Bosz mist PSV-sterkhouder in Oranje: 'Ik vind hem Nederlands elftal-waardig'

PSV-coach Peter Bosz mist zijn verdediger in de definitieve selectie van het Nederlands elftal, die eerder op de vrijdag door de KNVB bekend is gemaakt. Komende interlandperiode speelt Oranje twee oefenpartijen tegen Duitsland en Schotland. De verdediger van PSV is niet opgeroepen voor de komende twee wedstrijden.

Op de selectie die door Koeman gemaakt is, is redelijk wat kritiek onder de Nederlandse voetbalfans. Vooral Georginio Wijnaldum was wellicht een verrassende naam, gezien het feit dat de middenvelder dit seizoen nog niet meer dan twintig wedstrijden speelde voor Al-Ettifaq in de Saudi Pro League. Ook het selecteren van Marco Bizot in plaats van Nick Olij kwam voor veel mensen als een verrassing.

PSV werd in de Champions League uitgeschakeld door Borussia Dortmund, waar Bosz eerder al trainer was. Teze blinkt de laatste weken uit bij de ploeg uit Eindhoven, en de trainer heeft een boodschap voor bondscoach Koeman. “Jordan vind ik Nederlands elftal-waardig, maar ik heb niet het overzicht dat de bondscoach wel heeft. Na de winterstop vond ik dat hij een mindere fase had, maar de laatste weken staat hij weer op. Hij kan ook in een viermansverdediging spelen.”

Komende zondag staat eerst nog de wedstrijd tussen PSV en FC Twente op het programma. Bosz verwacht volledige inzet, ook na de uitschakeling in het miljardenbal. “Dat mag zeker geen excuus zijn. Wij moeten thuis van Twente gewoon winnen. Het kan wel doorwerken, dat zullen we zien. Maar behalve Feyenoord-uit hebben we alle wedstrijden na Champions League-wedstrijden volgens mij ruim gewonnen.”