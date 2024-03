Peter Bosz schrikt enorm van 'arrogant' PSV in Nijmegen: 'Zo heb ik het nog nooit gezien'

PSV-coach Peter Bosz is geschrokken van zijn elftal in de wedstrijd tegen NEC, die uiteindelijk met 3-1 verloren werd. Het was de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie voor PSV. Met name de arrogantie, zoals hij het zelf benoemt, staat de oefenmeester van de Eindhovenaren helemaal niet aan. ‘Zo blijf je niet bovenaan’, zal hij na afloop zeggen.

Op de vraag of Bosz is geschrokken van zijn elftal, reageert de coach stellig. “Ja, natuurlijk ben ik geschrokken. Ik heb mijn ploeg nog niet zo gezien. Ik vond het bij vlagen ook hautain en bijna arrogant. Dat is nergens op gebaseerd. We moeten hard werken en intensiteit in de wedstrijd brengen”, vertelt de coach na afloop van de wedstrijd bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Johan Bakayoko schoot de ploeg uit Brabant op voorsprong in de wedstrijd tegen NEC, maar uiteindelijk moest PSV toch nog drie doelpunten incasseren. “We speelden op een heel laag tempo en leden veel balverlies. Ik vind dat de wil om te winnen bij NEC er veel meer vanaf straalde. Daardoor hebben zij deze wedstrijd volledig terecht gewonnen.”

Bosz komt nog even terug op de ‘arrogantie’ van zijn spelers. “In de rust heb ik al gezegd dat het me niet aanstond. Maar dan zie je dat het vaak heel lastig om te draaien is. Na de wedstrijd heb ik ook nog eens verteld dat we niet op deze manier bovenaan zijn gekomen en op deze manier ook niet bovenaan zullen blijven. Dat moet veranderen.”