Van Hooijdonk komt met meedogenloze analyse: 'Pijnlijk om te zien, hij is zo'n een grote voetballer geweest'

Pierre van Hooijdonk heeft op z’n zachtst gezegd niet bepaald genoten van het optreden van Rafael van der Vaart in de wedstrijd tussen de Liverpool en Ajax Legends. Van der Vaart had een basisplaats, maar maakte al na een half uur plaats voor Edgar Davids. Op basis van wat de voormalig voetballer van naast Ajax ook onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur in die dertig minuten liet zien, vond Van Hooijdonk dat zijn collega eigenlijk nog té lang binnen de lijnen stond.

De ontmoeting tussen de oud-spelers van Liverpool en Ajax stond voornamelijk in het teken van de zieke Sven-Göran Eriksson. De Zweedse oefenmeester maakte in januari bekend dat hij aan kanker lijdt en nog maar een jaar te leven heeft. De kans is daarom groot dat hij zaterdag op Anfield voor het laatst op de bank zat. Van der Vaart heeft genoten van de wedstrijd en alles eromheen. “Het was prachtig, het was echt geweldig. 60.000 man, uitverkocht. Zij waren heel fit en hadden een dag van tevoren nog getraind. Wij waren een beetje bang, maar we beginnen die wedstrijd en speelden ze eigenlijk wel een beetje weg”, vertelde Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal.

“Het werd een beetje stil. Beetje tikken. Dit heb ik bij Ajax nog niet gezien hoor dit seizoen!”, grapte de voormalig Oranje-international vervolgens. Het voetballen zelf mist Van der Vaart desondanks niet. “Nee, je hebt me toch net binnen zien lopen? Het duurde tien minuten voordat ik boven was”, zo vertelde hij. Het optreden van de linkspoot duurde niet langer dan een half uur. Dat was volgens Van der Vaart zelf ook de ‘max’. Hij verliet het veld bij een 0-1 tussenstand. Ajax maakte via Kiki Musampa 0-2, maar Liverpool trok in de tweede helft de wedstrijd alsnog naar zich toe en won met 4-2. “Of het een met het ander te maken heeft…”, grapte Van der Vaart. “Nee, het was echt geweldig. Als je ziet hoe die mensen het beleven en natuurlijk Eriksson die nog een keer op de bank mocht zitten. Dat was wel heel emotioneel moet ik zeggen.”

Van Hooijdonk heeft de verrichtingen op Anfield in de gaten gehouden en keek met speciale aandacht naar het optreden van zijn collega-analist. Die bakte er niet veel van, was de conclusie. “Met hoge verwachtingen en tromgeroffel werd aangekondigd dat hij mee zou gaan doen aan die wedstrijd, maar hij was heel erg nonchalant. Pisballetjes geven. In zo’n wedstrijd moet je klinisch zijn. Dan moet je de knop om kunnen zetten”, analyseerde Van Hooijdonk met gevoel voor humor. “Hier wordt hij gewoon overgeslagen, moet je kijken (zie schermafbeelding hieronder, red.). Hij vraagt om de bal en wordt gewoon helemaal overgeslagen. Ik vond dat pijnlijk om te zien want hij is zo’n grote voetballer geweest.”

Van der Vaart kon zich wel vinden in bovenstaande analyse. “Ik moet eerlijk zeggen dat er geen speld tussen valt te krijgen. Ik had al het gevoel dat ik werd overgeslagen, maar dit bevestigt het alleen maar”, aldus de Heemskerker, die vervolgens nogmaals benadrukte dat het een speciale middag was.