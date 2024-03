Pijnlijke constatering voor Ajax tijdens Arsenal - Porto: Willem Vissers houdt het bij ‘opvallend’

Waar Ajax komende donderdag alle zeilen moet bijzetten om zich ten koste van Aston Villa te kwalificeren voor de kwartfinales van de UEFA Conference League, strijden de verhuurde en dinsdagavond met FC Porto om een plekje bij de laatste acht in de Champions League. De Portugezen wonnen de heenwedstrijd tegen Arsenal met 1-0, maar moeten na een Noord-Londense treffer in de eerste helft de verlenging en misschien ook wel strafschoppen zien te overleven.

Toen Sven Mislintat vorig jaar mei van start ging als directeur voetbalzaken bij Ajax, had hij ongetwijfeld een lijstje klaarliggen met spelers die in de zomer mochten vertrekken. Het zal niemand verbazen als Sánchez bovenaan dat lijstje stond. De Mexicaan streek in de zomer van 2022 neer in Amsterdam, maar kon geen moment overtuigen en werd al snel bestempeld als miskoop. Sánchez was niet de enige zomeraankoop die een jaar later alweer mocht vertrekken. Conceição was niet tevreden met zijn rol in Amsterdam, zag te weinig perspectief en maakte zijn vertrekwens kenbaar bij de clubleiding.

Artikel gaat verder onder video

Ajax ging in eerste instantie nog voor een vertrek van Conceição - die een jaar eerder was overgekomen van FC Porto - liggen, maar stemde er uiteindelijk toch mee in. De dribbelaar keerde op huurbasis terug bij de Portugese topclub. Conceição slaagde er niet meteen in om een basisplaats te veroveren, maar is inmiddels al een paar weken een van de smaakmakers bij FC Porto. Zo liet hij ook in de heenwedstrijd tegen Arsenal in de achtste finales zijn potentie zien. FC Porto won dat duel verrassend met 1-0 en werkte dan ook met vertrouwen toe naar de return in Noord-Londen. Arsenal maakte de achterstand vlak voor rust via Leandro Trossard ongedaan, maar wist er in het restant van de reguliere speeltijd niet nóg een te maken.

Verlengen dus. Conceição stond ook bij aanvang van de verlenging nog binnen de lijnen, terwijl Sánchez een paar minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd zijn opwachting maakte. “Nou, verlenging dan nog maar, op deze toch fijne voetbalavond, bij Arsenal - Porto. Toch opvallend: bij Porto nu twee van Ajax gehuurde spelers, Conceição en invaller Jorge Sánchez”, schrijft Willem Vissers van De Volkskrant op X. En dat terwijl Ajax in december al was uitgespeeld in de Europa League en donderdag van hele goede huize moet komen om door te gaan in de Conference League…

Volg de ontknoping bij Arsenal - FC Porto hier live!