PSV de grote afwezige in Elftal van de Week, FC Twente-speler wél in het team

Er is geen PSV’er die een plekje in het Elftal van de Week van De Telegraaf heeft weten te bemachtigen. Daarentegen heeft FC Twente-middenvelder wél indruk gemaakt op rapporteur Romano Denneboom.

Elke week stelt een ex-international van Oranje een elftal van de week samen, en dit keer was het de beurt aan Denneboom. PSV had enorm veel moeite in de wedstrijd met de ploeg uit Enschede, wat hen op nul spelers kwam te staan in het elftal van de week. Zeker omdat PSV vrijwel iedere week wint, valt dit opvallend te noemen. De man die in 2004 zijn interland speelde, legt uit waarom Kjølø wel in dit elftal staat.

Artikel gaat verder onder video

“Mathias Kjølø van FC Twente staat op het middenveld omdat hij in een tegenvallende topper de zaken goed wist te ontregelen tegen PSV, samen met Michal Sadilek. Dat de koploper tot weinig echt goede aanvallen kwam, was mede te danken aan dit blok oud-PSV’ers. Een soort stofzuigers, hard werkend, die een bal ook naar dezelfde kleur kunnen spelen. Met iets meer durf had Twente er misschien meer uit kunnen halen”, legt Denneboom uit. PSV won op zondagavond in het Philips Stadion met 1-0 van Twente in de laatste minuut na een doelpunt van Ricardo Pepi.

Het elftal van de week volgens Denneboom: Barkas (FC Utrecht); Sugawara (AZ Alkmaar), Geertruida (Feyenoord), Köhlert (SC Heerenveen); Wieffer (Feyenoord), Verschueren (Sparta Rotterdam), Özyakup (Fortuna Sittard), Kjølø (FC Twente); Mijnans (AZ Alkmaar), Pavlidis (AZ Alkmaar), Saito (Sparta Rotterdam).