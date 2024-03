PSV deelt in video voor Dortmund-uit stiekeme, maar pijnlijke sneer uit aan Ajax

Of Peter Bosz en zijn manschappen klaar zijn voor de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League zal woensdagavond vanaf 21.00 uur moeten blijken, maar het socialmediateam van PSV stak ’s ochtends in elk geval al in topvorm. Met een video waarin de hoogtepunten van dit seizoen voorbijkomen maakt het de Eindhovense achterban warm voor de kraker in Duitsland. Het kon het daarnaast niet laten om een stiekeme sneer uit te delen aan Ajax.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat PSV na 25 competitiewedstrijden nog altijd ongeslagen zou zijn en medio maart nog actief zou zijn in de Champions League, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De Eindhovenaren sleepten vorig seizoen weliswaar de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker in de wacht, maar eindigden in de Eredivisie op gepaste afstand van kampioen Feyenoord en konden in Europa geen potten breken. Bovendien vertrok sterspeler Xavi Simons na één seizoen alweer uit Eindhoven en viel het nog te bezien of Bosz - de opvolger van Ruud van Nistelrooij - zijn ploeg aan de praat zou krijgen.

Artikel gaat verder onder video

De trainer uit Apeldoorn moest nog beginnen aan zijn klus of er klonk al kritiek op zijn aanstelling. Bosz had tijdens zijn trainersloopbaan immers nog geen grote prijs gewonnen. Hij reikte met Ajax weliswaar tot de finale van de Europa League, maar moest in de Eredivisie Feyenoord voor zich dulden. Bovendien werd Bosz bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen én Olympique Lyonnais op straat gezet. Er heersten dus nogal wat twijfels rond zijn aanstelling bij PSV. Die komen terug in de video voor de return tegen Borussia Dortmund. Daarin hoor je onder meer Hugo Borst cynisch zeggen dat Bosz ‘trouwens de Lichtstadtrofee heeft gewonnen’.

PSV en Bosz maken echter al sinds de start van het seizoen korte metten met al die twijfels. Ze plaatsten zich overtuigend voor het hoofdtoernooi van de Champions League, wonnen ten koste van Feyenoord de Johan Cruijff Schaal, overleefden de groepsfase van het miljardenbal en hebben na 25 competitieduels nog niet verloren. De voorsprong op Feyenoord is tien punten en met nog negen duels te gaan kan PSV de banden van de platte kar alvast oppompen. Ajax is al helemaal nergens te bekennen. Door het gelijkspel tegen Fortuna Sittard van afgelopen zondag is PSV definitief niet meer te achterhalen door de Amsterdammers, die na de 5-2 nederlaag tegen in Eindhoven op 29 oktober zelfs onderaan stonden in de Eredivisie.

Dat is PSV niet vergeten. “PSV duwt Ajax dankzij ontketende Lozano naar laatste plaats”, zo klinkt de kop boven het verslag van het Eindhovens Dagblad over de wedstrijd tussen PSV en Ajax. Dat artikel krijgt een plekje in de video van PSV.