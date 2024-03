PSV moet vier dagen wachten op huldiging als landstitel in Heerenveen wordt veiliggesteld

Mocht PSV zich op donderdag 25 april in het uitduel bij sc Heerenveen verzekeren van de landstitel, dan kan het binnenhalen van de schaal pas vier dagen later met de supporters worden gevierd. Omdat op zaterdag 27 april Koningsdag wordt gevierd, kan er pas op maandag 29 april een huldiging in Eindhoven worden georganiseerd, meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Na 26 van de 34 speelronden staat PSV er uitstekend voor in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz verdedigt met nog acht wedstrijden te gaan een voorsprong van tien punten op de nummer twee, Feyenoord, en kan bovendien een veel beter doelsaldo overleggen: +68 om +45. Elfrink overdrijft dan ook niet dat 'alleen een bizarre implosie' de vijfentwintigste landstitel van de Philips Sport Vereniging nog kan voorkomen.

De Eindhovense autoriteiten zijn al 'volop aan de slag' om maatregelen te treffen voor de eventuele kampioenswedstrijd van PSV, zo weet de clubwatcher. "Mochten Feyenoord en PSV hun komende vier duels winnen, dan is een titel voor PSV tijdens sc Heerenveen-PSV mogelijk", rekent Elfrink voor. Die wedstrijd wordt dus gespeeld op donderdag, maar kan niet verplaatst worden naar een later moment: "Er is in het weekend te weinig politie-inzet bij de voetbalwedstrijd mogelijk, waardoor sc Heerenveen het duel niet kan verplaatsen", leest het.

Als PSV zich daadwerkelijk in Friesland verzekert van het kampioenschap, dan zullen de supporters geduld op moeten brengen: "Dat betekent dat een eventuele huldiging bij een titel van PSV pas vier dagen later (op maandag 29 april) plaats kan vinden, want in Eindhoven is vanwege Koningsdag niet eerder zo'n festiviteit mogelijk. Dit scenario ligt bij alle instanties al vast, mocht het sportief allemaal zo uitkomen."

Mocht PSV in de tussentijd tegen puntverlies oplopen, dan kan de eventuele landstitel wél de volgende dag met de fans worden gevierd. Na het bezoek aan Heerenveen speelt de ploeg van Bosz nog tegen Sparta Rotterdam (thuis), Fortuna Sittard (uit) en RKC (Waalwijk). Alle drie die duels worden op een zondag gespeeld, waardoor de huldiging op de daaropvolgende maandag zou kunnen plaatsvinden.