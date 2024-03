PSV-supporters krijgen dramatisch nieuws van Peter Bosz in aanloop naar duel tegen Feyenoord

PSV kan zondagmiddag tegen Feyenoord niet beschikken over en weet nog niet of het duel tegen de Rotterdammers gaat halen. Dat maakt PSV-trainer Peter Bosz vrijdagmiddag bekend tegenover de aanwezige media. Dat Saibari niet inzetbaar is, is een forse tegenvaller voor de Brabanders. De middenvelder heeft dit seizoen al meerdere keren bewezen van grote waarde te zijn voor dit PSV.

Een week geleden was Saibari ook al niet inzetbaar in het duel tegen PEC Zwolle (1-7 winst), maar toen liet Isaac Babadi zien zijn plek moeiteloos te kunnen overnemen. PSV heeft de mogelijkheid om de afwezigheid van Saibari goed op te vangen, want ook Guus Til keert terug. Bosz verwacht niet dat de aanvallende middenvelder negentig minuten kan spelen, maar de oud-Feyenoorder zou zondagmiddag wel in de basis kunnen starten.

De grote vraag is of Veerman, de laatste tijd een van de beste spelers op de Nederlandse velden, inzetbaar is. Donderdag werd bekend dat de middenvelder opnieuw kampt met een blessure en er grote twijfel heerst over zijn inzetbaarheid tegen Feyenoord. Bosz kon er vrijdagmiddag op de persconferentie weinig over kwijt, maar gaf wel aan dat Veerman vrijdag ziek thuis zat.

De coach van de Brabanders benadrukte wel dat de Volendammer niet lang afwezig zal zijn. De return in de Champions League tegen Borussia Dortmund gaat de spelmaker van PSV gewoon halen, maar twijfelachtig is of Veerman zondag op het veld staat als de koploper van de Eredivisie in eigen huis Feyenoord treft.

