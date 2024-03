'Sergiño Dest verklapt met opvallende Instagram Story waar hij volgend jaar speelt'

heeft met een opvallende Instagram Story mogelijk een hint gegeven over een langer verblijf bij PSV. Na de uitschakeling tegen Borussia Dortmund in de Champions League meldde Dest zich met een opvallend bericht.

De van nature rechtsback, die dit seizoen als linksback fungeert, wordt door PSV gehuurd van FC Barcelona en hebben aan het einde van het seizoen de optie om Dest voor tien miljoen euro definitief over te nemen. Vanwege de goede ontwikkeling die de Amerikaan doormaakt wil PSV deze optie graag lichten.

Artikel gaat verder onder video

De keuze is aan Dest, die zelf mag bepalen of hij volgend seizoen in Eindhoven wil spelen. Het begint erop te lijken dat de verdediger zijn keuze heeft gemaakt. Na de uitschakeling tegen Dortmund plaatste Dest een tekst op zijn Instagram Story. “Teleurgesteld dat we deze week zijn uitgeschakeld in de Champions League. Volgend jaar komen we sterker terug en voor nu focussen we ons op de Eredivisie. Veel dank naar onze fans”, schrijft hij.

Dest rept op Instagram dus al over ‘next year’ met PSV in de Champions League, zo viel een alerte volger op.