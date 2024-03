Van der Vaart: ‘Een schande dat zij niet bij Ajax spelen. Ik ben Ajax-fan, maar het is ongelooflijk’

Rafael van der Vaart snapt niet dat en , beiden ex-Ajacieden, nu bij PSV spelen. De verdediger en de aanvaller stonden voorafgaand aan het seizoen in de belangstelling van Ajax, maar besloten in Eindhoven te gaan spelen. Bij praatprogramma Rondo uit Van der Vaart zijn ongenoegen over de gang van zaken.

Dest wordt dit zijn seizoen van FC Barcelona gehuurd. In dienst van de Spaanse grootmacht kwam de Amerikaan tot dusverre tot 72 duels. Vorig seizoen speelde de nu 23-jarige back bij AC Milan, maar hij was daar geen vaste waarde. Dest zou Ajax dit seizoen zeker kunnen hebben geholpen. Khalid Boulahrouz is dan ook te spreken over de keuze van PSV om hem binnen te halen. “Dest is echt een voltreffer geweest: Ajax heeft daar zitten slapen.”

Artikel gaat verder onder video

Lang vertrok op zijn beurt na veertien duels in de hoofdmacht van Ajax naar Club Brugge, waar hij een zeer belangrijke speler was. Van der Vaart windt zich erover op dat de Amsterdamse club er niet voldoende aan heeft gedaan om beide spelers terug te halen. “Als je Dest en Lang ziet spelen… dan is het toch een schande dat zij bij PSV spelen. Moet ik er wel bijzeggen dat ik Ajax-fan ben natuurlijk. Maar dat is echt ongelooflijk.” Wytse van der Goot vraagt vervolgens of Van der Vaart vermoedt dat Dest en Lang eigenlijk liever bij Ajax hadden gespeeld. De oud-international weet dat wel zeker. “Tuurlijk. Allebei hadden ze terug gewild. Alleen als jij die spelers niet een beetje een goed gevoel geeft, dan gebeuren dit soort dingen.”

Dest kwam dit seizoen al 31 keer in actie voor PSV. In die wedstrijden scoorde hij tweemaal en gaf hij zes assists. Lang heeft, mede vanwege blessureleed, minder zijn stempel op het seizoen kunnen drukken. Hij kwam tot nu toe in 19 duels aan spelen toe, waarin hij vijf keer scoorde en één beslissende pass gaf.