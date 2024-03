Rafael van der Vaart stoort zich enorm aan Luuk de Jong: 'Heb hier moeite mee, dit vind ik heel raar!'

Rafael van der Vaart heeft woensdagavond met verbazing naar het interview van bij Ziggo Sport gekeken. De aanvoerder van PSV stond de zender na afloop van de verloren Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (2-0) te woord en gaf aan dat hij trots was op de ploeg. Van der Vaart stoort zich aan die teksten.

"Toch heb ik hier moeite mee", zegt Van der Vaart na het bekijken van het interview van de spits van PSV. Het woordje trots, wat Peter Bosz ook uitsprak, stoort de analist. "Trots... Dat is wat we bedoelen, ze hebben er niet in geloofd. Ze waren tevreden met dit. En als je tevreden bent, dan vind je het allemaal wel oké. Ik vind het een heel raar interview", geeft Van der Vaart toe. "Je verliest, je wordt uitgeschakeld, terwijl je de tweede helft beter was. Je moet doodziek zijn!"

Youri Mulder, ook te gast als analist bij Ziggo, is het eens met Van der Vaart. Hij zag een duidelijk verschil tussen het duel tussen Atlético Madrid en Internazionale en die van Borussia Dortmund en PSV: "Daar hebben we net huilende mensen gezien, met zoveel passie. Die passie om de duels te winnen, had PSV gewoon niet", zegt Mulder. "Dan heb ik liever een boos iemand, die om zich heen trapt", vervolgt Van der Vaart. "Of in ieder geval geëmotioneerd, maar nu zijn ze trots. Ze beginnen zelfs nog over Sevilla", verzucht de analist.

PSV speelde woensdagavond in Dortmund een zwakke eerste helft, maar herstelde zich goed in het tweede bedrijf. Borussia Dortmund liep achteruit en de ploeg van Bosz wist de nodige mogelijkheden te creëren, maar had het vizier niet op scherp staan. Onder meer De Jong faalde in de slotfase hopeloos in de afronding na goed voorwerk van Jordan Teze.