Ralf Seuntjens onthult ‘kinderachtige’ reactie van scheidsrechter na overduidelijke fout

verloor vrijdagavond met De Graafschap bij FC Groningen. De 34-jarige spits scoorde zelf twee keer, maar kon niet voorkomen dat de Doetinchemmers met 4-2 verloren in de Euroborg. Seuntjes bekent een dag later dat hij zich tijdens de wedstrijd gestoord heeft aan de assistent van scheidsrechter Ingmar Oostrom (links op de foto).

Seuntjes is zaterdagavond te gast in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. Tafelgast Kees Kwakman vraagt zich af of de lymfeklierkanker die in 2022 werd geconstateerd bij de spits en waarvan hij inmiddels genezen is, eraan heeft bijgedragen dat hij binnen de lijnen meer relativeert. “Ben je rustiger geworden naar scheidsrechters toe? Of kan het nog steeds wel tot een ontploffing komen?”, vraagt Kwakman aan Seuntjes.

“Het kan echt wel tot een ontploffing komen, want de scheidsrechters zijn niet heel best”, antwoordt Seuntjes. Een andere tafelgast, Hugo Borst, stelt dat Seuntjes in het veld ‘niet moet relativeren’. “Ik relativeer niet, maar wij hadden gisteren Ingmar Oostrom als scheidsrechter. Ik vond hem best oké fluiten. Als hij dan een foutje maakt, vind ik het prima”, reageert Seuntjes sportief.

Oostrom werd in de Euroborg geassisteerd door Richard Brondijk en Christian Dobre. Het optreden van één van de assistenten kon Seuntjes minder bekoren, al maakt de spits van De Graafschap niet duidelijk aan wie zijn kritiek gericht is. “Wij hadden op een gegeven moment een ingooi moeten krijgen. Heel het stadion zag dat. Vervolgens geeft hij de bal alsnog aan Groningen. Dan zeg ik: je helpt je scheidsrechter niet. En dan regeert hij meteen met: jij hebt altijd gelijk… Dat vind ik zó kinderachtig”, aldus Seuntjes.